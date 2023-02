Le retour de la photocopieuse de Mark.

Malgré quelques déconvenues, les comptes certifiés payants de Twitter semblent donner des idées aux autres plateformes. Et dans sa tumultueuse histoire, Meta n’a jamais été avare en « hommages » à la concurrence : les stories de Snapchat, les reels de TikTok ou encore le live vidéo façon Periscope de Twitter ont tous eu droit à leur déclinaison sur Facebook ou Instagram.

L’histoire se répète aujourd’hui avec un test pour le moment réservé aux influenceurs – dites plutôt « créateurs » – australiens et néo-zélandais. Ceux-ci pourront dès cette semaine bénéficier d’un badge « vérifié » résultant d’une vérification de leur identité. Ils seront aussi mieux protégés contre l’usurpation d’identité, auront accès à un service client tenu par des humains (et non une simple FAQ), et auront la primeur de quelques nouvelles fonctionnalités. Last but not least, le statut Meta Verified devrait leur permettre d’atteindre d’avantage d’audience et de visibilité, ce qui est le Graal pour tout influenceur. Ah… l’amour du reach.

L’abonnement coutera 11,99$ / mois sur le web et 14,99$ / mois via iOS ou Android. Cette offre est pour le moment réservée aux individus et non aux entreprises.

Pour en savoir plus, chers lecteurs de l’hémisphère Sud, rendez-vous sur la newsroom de Meta. Et pour les autres, patience, cette fonctionnalité s’étendra peut-être au reste du monde dans les mois à venir.