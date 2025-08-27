Meta s’allie à Midjourney pour muscler sa génération d’images IA

Par Iris M. le 27/08/2025

Meta a trouvé un allié de choix pour embellir son intelligence artificielle visuelle : Midjourney. Le réseau social vient de signer un accord de licence avec la startup californienne connue pour la qualité esthétique de ses créations générées par IA. L’objectif est clair : intégrer cette technologie dans ses plateformes phares — Instagram, Facebook, WhatsApp ou encore ses outils Meta AI — afin de rendre la génération d’images et de vidéos plus séduisante.

Si Meta met autant d’énergie sur le terrain visuel, c’est que les usages créatifs sont au cœur de ses revenus publicitaires. Plus les marques disposent d’outils pour produire des visuels impactants, plus elles investissent dans les plateformes. Demain, une PME pourrait créer une campagne Instagram entière sans photographe. Une grande marque, tester de multiples variantes créatives en quelques minutes.

Face à Google et OpenAI, qui ont déjà pris de l’avance, Meta avait besoin d’un rattrapage express. Midjourney apporte une esthétique que ses propres modèles peinaient à atteindre. La promesse : des visuels qui ne ressemblent plus à de simples essais de laboratoire, mais à de véritables images de campagne. Il est important de noter que Midjourney demeure un acteur indépendant. 

Reste néanmoins l’épineux sujet du copyright. Midjourney est poursuivi par plusieurs majors du divertissement pour avoir entraîné ses modèles sur des œuvres protégées. Une problématique sensible pour Meta, qui ne peut se permettre d’inonder ses réseaux de contenus litigieux. Autre défi : éviter que le fil Instagram ne devienne un musée saturé de créations artificielles, au risque de brouiller la frontière entre authenticité et communication.

Ce partenariat illustre une nouvelle étape : l’IA n’est pas seulement jugée sur sa puissance, mais sur sa capacité à créer du beau. Et dans l’économie de l’attention, c’est peut-être là que se jouera la prochaine bataille.

  • Annonceur 1 : Meta
  • Annonceur 2 : Midjourney
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

