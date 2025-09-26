5120×1080 : qu’est-ce que ce format panoramique sur Instagram ?

Plus large qu’un écran de cinéma.

Instagram s’ouvre à une expérimentation inattendue : un format vidéo ultra-panoramique en 5120 x 1080 pixels. Plus large qu’un boulevard parisien et aussi fin qu’un ticket de métro, cette bande visuelle s’invite dans un fil pensé avant tout pour le vertical. Résultat : un effet cinémascope aussi intrigant que déroutant.

Pour l’instant, rien d’officiel. Meta n’a communiqué ni sur l’existence ni sur la recommandation de ce format, qui ne permet même pas de basculer son smartphone à l’horizontale pour en profiter pleinement. Techniquement, il exige une compression en HEVC (High Efficiency Video Coding), sans quoi la publication n’est possible. Autant dire qu’il s’agit davantage d’une astuce exploitant les limites de la plateforme que d’un lancement pensé en interne.

Le premier à avoir attiré l’attention avec ce cadrage hors norme n’est autre que Kanye West, qui en avait publié une vidéo il y a trois mois. Depuis, d’autres créateurs et outils social media se sont prêtés au jeu, avec un effet viral assuré : la curiosité l’emporte et les utilisateurs s’arrêtent, surpris, devant cette fresque animée dans un univers dominé par les formats courts et verticaux.

Reste à comprendre à quoi pourrait servir un tel format. À l’heure où Meta investit massivement dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle, certains y voient un terrain d’expérimentation. Car cette bande panoramique évoque autant l’écran de cinéma que l’affichage immersif promis par les casques XR. D’autres y liront plutôt un simple gadget visuel, destiné à générer de l’engagement tant que la nouveauté surprend.

Quoi qu’il en soit, cette expérience rappelle une constante : chaque innovation de format sur Instagram sert avant tout un objectif stratégique. Plus l’utilisateur consomme de contenus inattendus, plus il prolonge son temps passé sur l’application. Ce panoramique survivra-t-il à l’effet de mode ? Rien n’est moins sûr. Mais il confirme que sur Instagram, le cadre est toujours fait pour être étiré, quitte à flirter avec l’absurde.