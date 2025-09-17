Focus sur Andromeda et 3 autres innovations IA de Meta pour la publicité

L’IA s’invite dans la pub.

En mars dernier, Meta a présenté une nouvelle vague d’innovations en intelligence artificielle dédiées à l’optimisation de ses publicités. La plateforme entend ainsi renforcer la pertinence et la performance de ses campagnes grâce à des modèles capables de traiter d’immenses volumes de données. Ces technologies s’appuient sur un partenariat avec NVIDIA et marquent une nouvelle étape dans la transformation des outils marketing du groupe.

Quatre innovations structurent cette refonte :

– GEM, un modèle génératif de recommandation présenté comme « un super cerveau » capable d’analyser des milliards d’informations pour ajuster la diffusion des annonces ;

– Meta Lattice, décrit comme « une gigantesque bibliothèque » qui unifie différents modèles publicitaires pour mieux capter les parcours d’achat ;

– Andromeda, un système hybride matériel-logiciel comparé à « un concierge personnel » et conçu pour traiter des modèles 10 000 fois plus complexes ;

– Sequence Learning, qui permet de mieux comprendre la chronologie des actions d’un utilisateur et d’adapter les annonces en conséquence.

Ces évolutions affichent déjà des résultats chiffrés : +5 % de conversions pour GEM sur Reels, +12 % de qualité publicitaire grâce à Lattice, +8 % pour Andromeda et +3 % avec Sequence Learning. Si ces pourcentages peuvent sembler limités, leur impact prend tout son sens appliqué à l’échelle des milliards d’impressions quotidiennes traitées par Meta. Pour les annonceurs, ces gains de performance pourraient se traduire par une meilleure efficacité des budgets publicitaires et une diffusion plus pertinente.

Mais l’innovation qui suscite le plus de commentaires reste Andromeda. Noah King, CEO de Popsixle, écrit sur LinkedIn : « Le principal moteur des publicités Meta en 2025 ne réside ni dans le ciblage, ni dans les enchères, ni dans la création. C’est Andromeda : un nouvel algorithme de sélection que presque personne ne comprend. » Selon lui, cette technologie bouleverse les pratiques : elle valorise la diversité créative, les campagnes consolidées et une allocation budgétaire plus importante pour nourrir l’algorithme. Autrement dit, les règles du jeu publicitaire sur Meta évoluent, et les annonceurs qui sauront s’adapter pourraient prendre une longueur d’avance.