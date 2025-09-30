Instagram et Facebook payants et sans pub au Royaume-Uni

Un “skip ad” qui coûte 2,99 £ par mois.

Au Royaume-Uni, Facebook et Instagram seront bientôt disponibles en version sans publicité. Les utilisateurs britanniques auront le choix entre continuer gratuitement avec des annonces personnalisées, ou s’acquitter d’un abonnement mensuel.

Le tarif d’appel est fixé à 2,99 £ sur le web et 3,99 £ sur iOS et Android (3,44 et 4,59 €), pour un premier compte lié à l’Accounts Center. Chaque compte additionnel coûtera 2 £ (web) ou 3 £ (mobile). Ce modèle concernera uniquement les plus de 18 ans, et, en cas d’abonnement, les données personnelles des abonnés ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.

Ce lancement outre-Manche n’est pas un hasard. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni applique son propre UK GDPR. Et si ce texte reste proche du RGPD, l’Information Commissioner’s Office (ICO) adopte une approche plus pragmatique. L’autorité britannique a même salué ce qu’elle considère comme une alternative réelle au ciblage publicitaire par défaut. À Bruxelles, la réception a été tout autre : le Comité européen de la protection des données a estimé en 2024 que la plupart des formules “consentir ou payer” ne reposaient pas sur un consentement “libre”, et Meta a été sanctionnée de 200 millions d’euros au titre du Digital Markets Act.

En fixant ce prix plancher, Meta tente aussi d’apaiser les critiques sur une vie privée réservée aux plus aisés. L’an dernier, ses tests en Europe affichaient des tarifs entre 9,99 € et 12,99 € : un ticket d’entrée bien plus élevé.

Avec près de 98 % de son chiffre d’affaires mondial provenant de la publicité, Meta joue sur un fil : substituer une partie de ses revenus publicitaires par des micro-abonnements revient à tester un modèle qui bouscule son ADN. Le Royaume-Uni devient ainsi un laboratoire grandeur nature.

Reste à voir si les utilisateurs britanniques jugeront ce “skip pub” digne d’un abonnement, et si cette formule pourra un jour séduire Bruxelles. Les paris sont lancés… et nous ne mettrons pas une pièce dessus.