Instagram et Facebook payants et sans pub au Royaume-Uni

Par Iris M. le 30/09/2025

Temps de lecture : 2 min

Un “skip ad” qui coûte 2,99 £ par mois.

Au Royaume-Uni, Facebook et Instagram seront bientôt disponibles en version sans publicité. Les utilisateurs britanniques auront le choix entre continuer gratuitement avec des annonces personnalisées, ou s’acquitter d’un abonnement mensuel.

Le tarif d’appel est fixé à 2,99 £ sur le web et 3,99 £ sur iOS et Android (3,44 et 4,59 €), pour un premier compte lié à l’Accounts Center. Chaque compte additionnel coûtera 2 £ (web) ou 3 £ (mobile). Ce modèle concernera uniquement les plus de 18 ans, et, en cas d’abonnement, les données personnelles des abonnés ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.

Ce lancement outre-Manche n’est pas un hasard. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni applique son propre UK GDPR. Et si ce texte reste proche du RGPD, l’Information Commissioner’s Office (ICO) adopte une approche plus pragmatique. L’autorité britannique a même salué ce qu’elle considère comme une alternative réelle au ciblage publicitaire par défaut. À Bruxelles, la réception a été tout autre : le Comité européen de la protection des données a estimé en 2024 que la plupart des formules “consentir ou payer” ne reposaient pas sur un consentement “libre”, et Meta a été sanctionnée de 200 millions d’euros au titre du Digital Markets Act.

En fixant ce prix plancher, Meta tente aussi d’apaiser les critiques sur une vie privée réservée aux plus aisés. L’an dernier, ses tests en Europe affichaient des tarifs entre 9,99 € et 12,99 € : un ticket d’entrée bien plus élevé.

Avec près de 98 % de son chiffre d’affaires mondial provenant de la publicité, Meta joue sur un fil : substituer une partie de ses revenus publicitaires par des micro-abonnements revient à tester un modèle qui bouscule son ADN. Le Royaume-Uni devient ainsi un laboratoire grandeur nature.

Reste à voir si les utilisateurs britanniques jugeront ce “skip pub” digne d’un abonnement, et si cette formule pourra un jour séduire Bruxelles. Les paris sont lancés… et nous ne mettrons pas une pièce dessus.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Meta
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Meta dévoile Vibes, un flux 100 % IA pour découvrir et créer des vidéos 

Meta dévoile Vibes, un flux 100 % IA pour découvrir et créer des vidéos 

I.A.

5120×1080 : qu’est-ce que ce format panoramique sur Instagram ?

5120×1080 : qu’est-ce que ce format panoramique sur Instagram ?

Média

Meta frappe fort avec 3 nouvelles sortes de lunettes, dont une avec écran incorporé

Meta frappe fort avec 3 nouvelles sortes de lunettes, dont une avec écran incorporé

I.A.

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : T&P France

Scan booksponsorisé

Just Happiness lance sa méthode exclusive : la Happiness Therapy

Just Happiness lance sa méthode exclusive : la Happiness Therapy

Agence : Just Happiness

Scan Booksponsorisé

Voies Navigables de France relève tous les possibles du fluvial

Voies Navigables de France relève tous les possibles du fluvial

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

L’authenticité, nouvelle boussole des marques à l’ère du chaos

L’authenticité, nouvelle boussole des marques à l’ère du chaos

Agence : 87seconds

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant