Instagram va traduire et doubler vos vidéos grâce à l’IA 

La mondialisation ne s’arrête jamais.

Meta déploie une fonctionnalité d’intelligence artificielle capable de traduire et de doubler automatiquement les Reels Facebook et Instagram entre l’anglais et l’espagnol. Cette nouveauté, annoncée dans un billet officiel de Facebook for Creators, entre en phase de déploiement mondial.

Disponible uniquement sur les marchés où Meta AI est actif (une vingtaine de pays), cet outil permet aux créateurs d’activer, avant publication, un bouton intitulé « Translate your voice with Meta AI » (Traduisez votre voix avec Meta AI), avec l’option d’y ajouter une synchronisation labiale.

Au lancement, seuls les traduction entre anglais et espagnol sont pris en charge, dans les deux sens, avec l’ambition d’étendre prochainement le champ linguistique. Cette extension s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta, déjà engagée dans des programmes de recherche tels que SeamlessM4T ou No Language Left Behind, visant à démocratiser l’accès à des traductions IA fiables pour des dizaines de langues et dialectes.

Meta souligne que l’IA recrée la tonalité et le timbre de la voix du créateur pour offrir un rendu plus naturel, renforcé par la synchronisation labiale destinée à aligner le son et les mouvements des lèvres.

La diffusion des Reels traduits est automatique selon la langue préférée des utilisateurs, assortie d’un libellé indiquant que la version a été générée par Meta AI.

Concernant l’accès, cette fonctionnalité est ouverte aux créateurs Facebook disposant d’au moins 1 000 abonnés, tandis que tout compte public sur Instagram peut en bénéficier.

Le tableau de bord professionnel (Insights) intègre désormais un indicateur de performance par langue, offrant aux créateurs un aperçu de l’audience générée via les traductions.

Mais cette avancée soulève également une question éthique : jusqu’où le clonage vocal et la synchronisation labiale peuvent-ils être exploités sans basculer vers des dérives liées aux deepfakes ?