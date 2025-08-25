Meta muscle son IA publicitaire avant le rush de Noël

Par Iris M. le 25/08/2025

Temps de lecture : 2 min

De la vidéo et des Shops ads dans sa hotte.

Noël approche, et avec lui la période où les budgets publicitaires s’emballent. Meta en profite pour dévoiler une batterie de nouvelles fonctionnalités destinées à doper les ventes en ligne et en magasin. Du ciblage omnicanal aux formats vidéo enrichis, le groupe de Menlo Park mise plus que jamais sur l’intelligence artificielle pour séduire les annonceurs.

Les nouveautés touchent à tous les maillons de la chaîne publicitaire. Les « Shops ads » sont désormais disponibles dans de nouveaux marchés, dont la France, l’Italie ou le Japon, tandis que des offres promotionnelles intégrées permettent aux marques de collecter des emails qualifiés. Côté formats, Meta entend capitaliser sur la vidéo : des carrousels enrichissent maintenant les campagnes Advantage+, avec un gain revendiqué de 7 % de conversions. L’IA générative adapte quant à elle automatiquement les créations publicitaires pour limiter la lassitude des utilisateurs, ce qui, selon Meta, peut entraîner jusqu’à 23 % de conversions supplémentaires.

Les créateurs de contenu ne sont pas oubliés : les marques peuvent désormais les sélectionner selon leur langue ou leur zone géographique, et intégrer leurs témoignages directement dans les publicités. Enfin, Ad Manager se dote de nouvelles fonctions d’automatisation, capables de recommander des créations déjà performantes.

Derrière cet arsenal technologique, une constante : l’automatisation croissante du mix média au profit de l’écosystème Meta. Si la promesse d’efficacité séduit, elle interroge aussi : plus les campagnes reposent sur les algorithmes de la plateforme, plus les annonceurs deviennent dépendants de ses outils… et de ses chiffres. Dans un marché où TikTok et Amazon grignotent des parts, Meta cherche à rappeler qu’elle reste la caisse enregistreuse préférée des annonceurs pour la période des fêtes.

Crédits

  • Plateforme : Meta
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

Précédent Suivant