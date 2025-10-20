McDonald’s x Street Fighter : vous n’êtes pas prêts pour cette collab

Shoryuken dans votre Big Mac.

Au Japon, McDonald’s s’offre un nouveau combat de taille en collaborant avec Capcom autour de la licence culte Street Fighter. Dès le 22 octobre prochain, les restaurants de l’enseigne accueilleront le menu “Street Burgers”, une opération pensée comme un hommage à la fois gustatif et nostalgique aux héros du jeu de combat légendaire, Street Fighter II.

La collaboration repose sur un concept simple, mais efficace : trois personnages emblématiques inspirent chacun un burger exclusif, à l’image de leur personnalité, le tout servi dans des packagings en pixel art et accompagné de boissons collector.

Au-delà de l’expérience culinaire, cette collaboration permet à McDonald’s de renforcer son ancrage dans la pop culture, en touchant une génération de clients sensibles à l’univers du jeu vidéo, sans oublier un potentiel certain de viralité sur les réseaux sociaux. En associant ses produits à des icônes de la culture geek, McDonald’s transforme un simple menu en événement médiatique, capable de créer du lien et d’augmenter la fréquentation en restaurant.

Après des partenariats avec BTS ou avec la série Mercredi, l’enseigne démontre une nouvelle fois sa capacité à mêler innovation marketing et nostalgie, en proposant une expérience immersive où le burger devient presque un objet de collection. Au Japon, cette opération illustre comment McDonald’s peut capitaliser sur des licences fortes pour se démarquer et rester pertinent auprès de publics variés. On saluera aussi la très grande flexibilité de Capcom, qui n’hésite pas à décliner sa licence Street Fighter dans un contexte bon enfant que nombre d’autres “IP” auraient refusé.