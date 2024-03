Musique de la pub McDonald’s 2024 recrutement : Plus qu’un travail, une équipe

Burger, frites et esprit d'équipe.

McDonald’s met en avant dans sa nouvelle campagne de recrutement l’importance de l’esprit d’équipe au sein de son personnel, faisant de chaque employé un joueur clé de la réussite sportive. Car oui, l’opportunité d’une offre d’emploi à McDonald’s ne s’arrête pas uniquement à préparer des burgers et des frites toute la journée, c’est aussi un véritable travail formateur et enrichissant. Travailler chez McDonald’s c’est rejoindre une équipe dynamique, dans laquelle l’entraide et la progression sont au cœur de la journée de travail – tout comme dans les sports collectifs.

La musique de la pub McDonald’s 2024 : Plus qu’un travail, une équipe est « Boom Bam » de Team Salut.

