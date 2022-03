Enfin un bon usage des graffitis de pénis

Des étiquettes pour lutter contre le cancer des testicules.

Décidément, nous sommes servis en termes de représentation d’attributs masculins cette semaine. Hier, Celio mettait en lumière sa large gamme de jeans dans une campagne décomplexante. Aujourd’hui, l’Institut National Du Cancer au Chili et son agence McCann Santiago ont voulu s’amuser des graffitis les plus populaires au monde – entre autres, les tags de pénis – pour servir une noble cause : la lutte contre le cancer des testicules.

Comment ? En plaçant des centaines d’autocollants sur lesdits graffitis dans tout Santiago, expliquant ainsi comment réaliser une auto-palpation des testicules à travers des illustrations simples. En effet, le Chili est un pays très touché par ce fléau : une centaine d’hommes de plus de 20 ans en meurent chaque année (la maladie survient généralement entre 25 et 45 ans). Mais l’auto-palpation pourrait faire diminuer ce chiffre de manière significative, puisque, quand il est détecté à un stade précoce, le cancer des testicules est généralement plus facile à traiter – et donc à guérir.

Pour que n’importe qui puisse incorporer ces étiquettes aux graffitis de pénis, le duo agence-annonceur a également voulu décliner l’activation en un filtre Instagram. Il sera ensuite possible de publier votre chef d’œuvre sur le compte Instagram @graffitesti, qui a par ailleurs obtenu plus de 250 000 visites 48 heures après son lancement.

Berta Cerda, directrice de l’Institut National Du Cancer, a ajouté : « Nous sommes très fiers de cette campagne, elle a su faire connaître une maladie qui n’a pas beaucoup de visibilité par rapport au cancer du sein, par exemple. »

Même si nous ne sommes pas dans la période du Movember, McCann Santiago et l’Institut National Du Cancer au Chili réussissent à tirer des avantages de ces tags – pas très esthétiques – que l’on retrouve un peu trop souvent dans les espaces publics.