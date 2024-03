Quelles sont les marques préférées des Français en 2024 ? 

Inflation ou affection telle est la question.

Depuis 2015, Marque Préférée des Français met en lumière les marques les plus appréciées des Français, grâce à des données collectées par un institut de sondage.

L’Observatoire 2024, fruit d’une enquête menée avec OpinionWay auprès de 4900 consommateurs sur 1300 marques, offre des réponses concernant l’attachement des Français envers leurs marques. Cette année, l’inflation impacte les habitudes d’achat : 53 % des répondants déclarent acheter moins, tandis que 49 % réduisent leur consommation de certains produits. Néanmoins, les Français restent attachés à leurs marques habituelles, qui représentent des repères dans la situation économique.

La hausse des prix a engendré un attachement aux marques plus mesuré qui ne se traduit pas par un rejet, mais par un avis neutre du consommateur qui reste sur ses gardes quant aux possibles augmentations des prix. Cette année marque aussi un changement dans les tendances de consommation depuis le début de la crise sanitaire : les secteurs de l’entretien, de l’équipement immobilier et le digital se stabilisent, tandis que les Français se tournent davantage vers des activités extérieures.

Dans le top 30, Bonne Maman domine, tandis que les marques non alimentaires gagnent du terrain. Les secteurs des loisirs, de la culture et des services sont les plus dynamiques, avec des marques comme Google et Monopoly qui rejoignent le top 30. Danone, Lindt et Petit Navire dominent le top proximité, tandis que Barilla remporte le top confiance. Samsung et Dyson se démarquent dans le top innovation.

La proximité et la confiance demeurent des facteurs clés de l’attachement aux marques, et l’utilité, la qualité, l’innovation et l’engagement gagnent de l’importance. Le consommateur se tournera vers une marque davantage pour l’image et la confiance qu’elle renvoie plutôt que pour son prix.

Frédéric Micheau, directeur adjoint chez OpinionWay déclare : “Cette année, l’Observatoire des Marques Préférées montre que la fonction symbolique des marques est réinterrogée par les Français en raison de l’inflation. Les marques ont donc un défi de reconquête à relever, ce qui les contraint à se repositionner. Dans ce contexte particulier, certaines marques tirent leur épingle du jeu et continuent à entretenir une relation de confiance avec les consommateurs.”