Avec Marcel, Lil Nas X ouvre des portes à Coach

Stratégique comme Coach Carter.

Il n’y a pas de meilleur moment pour révéler l’esprit libre qui sommeille en chacun de nous. Alors aujourd’hui, la marque new-yorkaise Coach fait pub neuve avec l’agence parisienne Marcel, en désignant la star pop de 23 ans Lil Nas X, ambassadeur de sa nouvelle campagne “Courage to be real” : un court métrage de 1 min 30 réalisé par la singulière photographe et artiste Petra Collins.

Le début du mini-film ressemble à s’y méprendre à celui du clip à succès ”Old Town Road”, dans lequel le jeune rappeur vadrouillait confusément au milieu d’un quartier. Comme une rétrospective de sa jeune mais non moins dense vie d’artiste, celui-ci se retrouve rapidement télétransporté d’une pièce à une autre, tantôt en collégien dans une salle de musique, tantôt confronté à lui-même dans une chambre d’hôtel : “Toute ma carrière a consisté à me faire une place en défonçant des portes” tient à nous préciser d’entrée l’artiste engagé.

L’icône LGBT+ s’est, en effet, taillé un nom en fracassant les codes ; en se positionnant là où personne n’aurait osé se positionner. Une certaine transcendance qui a inspiré la marque de maroquinerie, bien décidée à faire évoluer son image en se plaçant là où on ne l’attendait pas non plus. Décrite par l’expression “Expressive Luxury”, l’entreprise s’engage à défendre “un luxe engagé et ancré dans la société, à l’écoute des changements et des aspirations de la jeune génération.” Une bonne résolution de fin d’année qui nous rappelle toutes celles qu’on a eu l’erreur d’abandonner… Puisse 2023 nous être favorable.