MAIF célèbre ses 90 ans avec une collection capsule militante 

De quoi plaire aux ‘jeuns.

Pour marquer son 90ᵉ anniversaire, MAIF lance « MAIF Héritage« , une collection capsule qui détonne dans le secteur de l’assurance. Conçue pour célébrer l’héritage militant de la mutuelle, cette ligne de vêtements et accessoires est en quantité limitée pour éviter le gaspillage et promouvoir une production raisonnée, chaque pièce étant fabriquée de manière écoresponsable en Europe… ce qui en fait aussi des pièces plus rares et donc potentiellement de collection. La marque fait également hommage à son histoire (et à la mode actuelle, qui va vers le vintage) en utilisant son logo des années 80.

La collection MAIF Héritage est disponible dans la boutique du MAIF Social Club à Paris et en ligne. L’inscription « militant » sur chaque article souligne l’engagement social et environnemental de MAIF… et en fera peut-être le prochain uniforme des manifestants.

Cécile Ribour, directrice de la communication de MAIF affirme dans un communiqué : « MAIF Héritage rend hommage à 90 ans d’engagement. Cette collection militante témoigne de la modernité de la marque MAIF et porte haut nos couleurs d’assureur militant. » En proposant des produits accessibles dès 12 €, MAIF souhaite transmettre son histoire et construire un avenir plus solidaire et durable avec ses, vous l’aurez deviné, militant·es. On ne doute pas qu’elle veuille aussi plaire aux jeunes.