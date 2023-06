Avec Rihanna, Louis Vuitton, Adidas… Pharrell prend possession de la Fashion Week

Belle partie de ping pong entre célébrités et marques.

Après Nigo, styliste streetwear et DJ nommé directeur artistique de Kenzo, c’est Pharrell Williams qui, depuis le 14 février dernier, est le directeur artistique de Louis Vuitton Homme, remplaçant Virgil Abloh, décédé bien trop tôt, en novembre 2021. Ce titre, rare pour une star de la scène musicale et signifiant l’apprentissage d’un métier qui n’est pas le sien à l’origine, permet à Pharrell, depuis son obtention, de mettre subtilement en avant ses autres activités en utilisant la lumière jetée sur lui par Louis Vuitton… tout en jouant le jeu de directeur artistique pour la marque. Sa première campagne, qu’il a dévoilée le 15 juin 2023 dans un post Instagram, met en scène Rihanna, définitivement très enceinte – et tout aussi radieuse que ronde. Pour une gamme de vêtements pour homme.

En parallèle de cette campagne, la Fashion Week Mode Masculine aura lieu du mardi 20 au dimanche 25 juin 2023, évènement pendant lequel Pharrell aura une place importante – presque assez pour que l’on veuille l’appeler la Phashion Week cette année. En plus de différentes collaborations et activations d’autres marques avec lesquelles il est associé, Pharrell aura l’occasion de mettre en avant sa vision de Louis Vuitton pour homme sur le tapis rouge qui sera déroulé devant ses modèles. Cette campagne avec Bad Girl Riri n’en est à priori qu’un avant-goût.

Et quel goût, on vous l’accorde. Entre les sacs colorés que tient Rihanna, rappelant sûrement à certains d’entre vous la collection monochrome de Pharrell avec Adidas et Humanrace, ainsi que la chemise en cuir semblant montrer un monogramme pixelisé du fameux logo de Louis Vuitton, il semblerait qu’un vent de renouveau souffle sur la marque et sa collection homme. À confirmer le 20 juin, lors du premier défilé durant lequel les pièces de Pharrell pour Louis Vuitton seront montrées au monde.

Si cela ne suffisait pas, la semaine du 19 juin verra une activation spéciale se faire pour promouvoir le partenariat entre Adidas et Pharrell et son Humanrace, un diner d’anniversaire des 20 ans du Billionaire Boys Club de Pharrell, et Just Phriends, une vente aux enchères que Sarah Andelman, co-fondatrice de colette, tiendra pour JOOPITER, la maison d’enchères de Pharrell.