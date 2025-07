De’Longhi transforme sa cafetière en ordinateur pour éviter les taxes aux États-Unis

Un café intelligent... et sans surtaxe.

De’Longhi lance une campagne publicitaire originale aux États-Unis, signée Lola MullenLowe, pour promouvoir son nouveau modèle de machine à café. La marque joue sur une particularité réglementaire américaine : les appareils capables de traiter des données, mémoriser des préférences, exécuter des programmes et délivrer un résultat sont classées comme des ordinateurs, ce qui les exonère des hausses de tarifs douaniers récemment instaurées à travers le monde par Donald Trump.

Intitulée « The De’Longhi Computer », cette opération met en avant la capacité de la machine à café à fonctionner comme un ordinateur, en insistant sur son intelligence embarquée : « It makes coffee. It computes. And for a limited time, it comes with a friendlier price tag. » L’approche se veut à la fois ludique et informative, en expliquant que cette classification réglementaire permet d’éviter les hausses tarifaires sur le marché américain.

De’Longhi et l’agence Lola MullenLowe signe ainsi un message qui détourne habilement un contexte économique complexe, tout en valorisant la technologie intégrée de l’appareil. La campagne s’adresse au public américain, confronté à des coûts en hausse sur les importations, et propose une solution originale pour profiter d’un produit à la fois pratique et connecté, sans la charge supplémentaire des taxes douanières.

En combinant technologie et stratégie tarifaire, De’Longhi redéfinit la machine à café, la faisant passer du simple appareil électroménager à un produit hybride, à la fois outil domestique et « ordinateur ». Une nouvelle façon de consommer le café… et de penser l’innovation.