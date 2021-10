Les 7 tendances de la vidéo en 2022 selon Livestorm

Ultra HD, gamification, inclusion, sécurité et bien d’autres “trends”.

Annoncée depuis des années comme devenant LE principal moyen de communication entre individus, avant l’écrit et la photo, qui aurait pu croire que la vidéo prendrait aussi rapidement une place prépondérante dans nos vies personnelles et professionnelles avant la pandémie de 2020-2021 ?

Entre réunions, apéritifs ou cours magistraux en visioconférence, les cas d’usages n’ont pas manqué ces derniers mois. L’événement virtuel, longtemps balbutiant, s’est inscrit durablement dans une nouvelle forme d’hybridation mêlant live digital et présentiel.

Et tout cela, en moins de 18 mois ! Ce qui promet bien d’autres innovations pour le domaine de la vidéo, notamment à l’horizon 2022. Livestorm, “la plateforme d’engagement vidéo tout-en-un qui permet aux organisations de créer tous types d’évènements en ligne sans limites et sans téléchargement ni installation”, a mené l’enquête pour identifier les 7 tendances clés de la vidéo en 2022.

1. La généralisation de la qualité vidéo

La qualité des vidéos et sons retransmis en direct ne cessera de s’améliorer en 2022 et après, grâce au déploiement rapide de la 5G.

La visioconférence et le live streaming vont pouvoir passer à la HD (haute définition) quand les connexions le permettront, alors que la majorité des utilisateurs doit aujourd’hui se contenter d’une résolution SD (résolution standard, digne d’un bon vieux DVD, les aléas du réseau en plus). Des événements live seraient même retransmis en UHD ou 4K.

Ces progrès technologiques deviendront communs et accessibles, et cela en partie grâce à l’open source. L’essentiel des solutions vidéos proposera une telle qualité, l’UX et les contenus serviront alors à se différencier sur ce marché.

2. L’explosion des intégrations et modules complémentaires

Des applications tierces et plugins se retrouveront sur la plupart des plateformes vidéo, permettant une expérience utilisateur totalement personnalisable : traduction, sous-titrage, partage de fichiers et outils de productivité seront ajoutés aux solutions vidéo grâce à de tels modules optionnels. Les vidéos live deviendront même “shoppable”.

3. La gamification pour renforcer l’engagement

Déjà à l’œuvre dans les programmes de fidélisation ou l’e-learning, la gamification affectera également la vidéo. Le but de la gamification est d’augmenter l’engagement d’un contenu ou d’un service grâce à des principes ludiques.

Il sera intéressant d’observer comment les organisateurs d’événements vidéo vont intégrer la gamification. Par exemple, les hôtes pourraient attribuer des points aux participants lorsqu’ils posent une question, ou donner des récompenses virtuelles (voire des NFT ?) à ceux qui ont assisté au plus grand nombre d’événements.

4. Les réalités virtuelle et augmentée créeront des expériences incroyables

Nous ne sommes actuellement qu’au tout début des tendances liées aux réalités virtuelle et augmentée. Le streaming en VR a déjà permis de vivre des expériences incroyables comme par exemple :

– Faire de l’escalade sans corde, en “solo intégral” avec Alex Honnold ;



– Tenir tête à un grizzli adulte dans son habitat naturel ;



– Piloter un avion de ligne aux 4 coins du monde ;



– Embarquer dans The Demon, une montagne russe légendaire au Danemark allant jusqu’à 77 km/h, avec un casque de VR sur la tête.

Une fois la VR et l’AR démocratisées et utilisables en live pour des événements ou réunions, le champ des possibles deviendra alors immense.

5. L’IA permettra une meilleure UX vidéo

L’intelligence artificielle (IA) viendra compléter les capacités des plateformes d’engagement vidéo. Par exemple, les futurs outils vidéo pourraient utiliser l’IA pour identifier automatiquement les visages lors des réunions ; créer des transcriptions précises de l’audio d’un événement ; et ajuster la position des yeux des utilisateurs pour regarder directement les autres participants.

6. La sécurité musclera son jeu

La cybersécurité est une préoccupation de tous, et en particulier des entreprises soucieuses de leurs équipes mais aussi de leurs données.

Les futurs outils d’engagement vidéo auront des protocoles de confidentialité et de sécurité plus stricts ; des cryptages renforcés pour les données ; de meilleures protections contre la fraude et les abus ; et des mesures de sécurité plus robustes pour les applications tierces.

Certains outils vidéo peuvent même intégrer des modules de formation à la cybersécurité directement dans leurs parcours d’initiation afin que les nouveaux utilisateurs puissent se former aux meilleures pratiques en matière de sécurité.

7. Vers une meilleure inclusion

À mesure que de plus en plus de personnes s’appuient sur des outils d’engagement vidéo, certaines choses deviennent plus accessibles.

N’étant plus tributaires des transports, de nombreuses personnes peuvent désormais travailler dans le confort de leur foyer et avoir accès à des emplois mieux rémunérés sans avoir besoin de déménager dans les grandes villes.

Suivant cette tendance, une multitude d’outils rendent les vidéos accessibles aux personnes malentendantes ou malvoyantes. Les services de synthèse vocale qui automatisent les transcriptions et les sous-titres peuvent contourner de tels handicaps, facilitant ainsi l’utilisation d’un outil d’engagement vidéo pour quiconque.

Plus globalement, la vidéo encourage le télétravail, et ce dernier décentralise les emplois des cadres citadins vers les régions, apportant davantage de dynamise économique à celles-ci. Le risque étant néanmoins que cet exode fasse monter les prix des logements et du coût de la vie un peu partout sur les territoires, ce qui aura un impact défavorable pour les employé(e)s des secteurs ne pouvant avoir recours au télétravail (industrie, santé, agriculture, commerce…)

