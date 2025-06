Liquid Death teste ses rivaux… aux toilettes

Une marque qui se méfie des fibres.

Liquid Death a encore frappé. Cette fois, la marque d’eau gazeuse décalée organise un test de goût dans des toilettes. Oui, littéralement. Dans sa dernière campagne intitulée « Toilet Taste Test », elle s’en prend avec humour (et quelques effets sonores bien sentis) aux sodas prébiotiques riches en fibres.

Le protocole est simple : les participants commencent par déguster une canette de Liquid Death, avant d’enchaîner avec un soda prébiotique pouvant contenir jusqu’à 9 g de fibres par canette – soit plus que certains laxatifs. Résultat : expressions perplexes, remarques embarrassées, bruitages flatulents ajoutés en post-prod… et un slogan maison qui fait mouche : « More Pop. Less Poop. »

L’objectif est clair : rappeler que Liquid Death, avec ses 10 calories, peut rivaliser sur le goût avec des sodas bien plus caloriques, tout en évitant les effets secondaires potentiellement… laxatifs.

Ce test très second degré détourne le célèbre Pepsi Challenge à la sauce Liquid Death. On échange les comptoirs de dégustation pour des toilettes, et les commentaires polis pour des allusions très explicites à l’activité intestinale. Comme toujours chez Liquid Death, le ridicule est assumé à 100 %, mais le message reste clair : “notre boisson est meilleure au goût, sans les désagréments”.

La vidéo cartonne déjà sur les réseaux sociaux, avec plus d’1 million de vues sur TikTok. Il faut dire que le format se prête parfaitement aux réactions, duos et commentaires de l’application.

En ligne de mire de cette campagne : les sodas prébiotiques, en pleine explosion. Coca-Cola a lancé Simply Pop, PepsiCo a racheté Poppi pour 1,95 milliard de dollars, et Olipop est désormais valorisé à 1,85 milliard. Un marché estimé à 3,5 milliards d’ici 2032.

Liquid Death, de son côté, a levé des fonds sur une valorisation de 1,4 milliard, avec des ventes en hausse constante (333 millions de $ en 2024). Si elle ne joue pas sur le même terrain marketing que ses concurrents, elle les regarde bien dans les yeux – et n’hésite pas à tourner leurs promesses en dérision.