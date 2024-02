Le père de Donald Trump revient hanter son fils… grâce à l’IA 

Œil pour œil, dent pour dent.

Qui aurait cru que les défunts pouvaient parler ? Dans un tour de passe-passe numérique, le Lincoln Project, comité anti-Trump au sein du Parti républicain, a ressuscité l’âme de Fred Trump pour réprimander son fils dans une vidéo. Et il faut dire que les critiques ne sont pas tendres ! Accusations de mauvaise gestion, choix de vie discutables et même un petit coup de griffe sur la relation avec ses propres enfants… Fred n’y va pas de main morte, un comble venant d’une personne d’outre tombe.

Cette vidéo a été réalisée en réponse aux propos de Donald Trump qui accusait le Lincoln Project d’avoir utilisé l’IA pour salir son nom durant des réalisations passées. Certains pourraient penser que la vidéo de Fred Trump est éthiquement douteuse avec l’utilisation de l’intelligence artificielle pour générer des propos non fondés, en prenant l’image d’une personne qui ne l’a pas autorisé. Mais comme Rick Wilson, cofondateur du projet, le précise : “La publicité est totalement transparente sur le fait que cette voix off est générée par l’IA, qu’elle comporte des avertissements clairs à l’écran et que le dialogue est notre interprétation créative de la façon dont Fred réagirait”.

Cette initiative soulève tout de même des questions sur le rôle de l’IA dans le monde politique. Entre vérités et mensonges, réalité et fiction, la frontière semble de plus en plus difficile à discerner.

Une chose est sûre, Fred Trump, même dans l’au-delà, parait garder un œil attentif et critique sur les agissements de son fils. Et qui sait, il aura peut-être un avis intéressant à nous partager sur la nouvelle collection de baskets de « Donny ». Sortie le lendemain de sa condamnation à une amende de 355 millions de dollars pour fraude financière, ce n’est pas la seule surprise qui vient d’être dévoilée. Donald Trump vient de lancer sa ligne de basket appelée « Ne Jamais Abandonner » – une manière, pour une fois, légale de rembourser sa dette – peut-être plus rapidement que prévu, car une des paires à 355$ a été en rupture de stock en moins de 2 heures.