Lidl change de refrain avec « Ça vaut le coup »

Un slogan qui joue sur tous les registres.

Après dix ans passés à défendre « Le vrai prix des bonnes choses », Lidl fait évoluer son discours. L’enseigne dévoile une nouvelle signature : « Lidl, ça vaut le coup ». Une promesse simple et directe, qui se veut à la fois émotionnelle et fédératrice.

En coulisses, le changement est de taille : nouvelle identité graphique, une seule et même voix pour les spots TV et radio, et une cohérence affirmée sur tous les supports, du catalogue à l’affichage en passant par les réseaux sociaux. Le tout lancé dans un dispositif 360°.

« Avec cette campagne, nous touchons les gens là où ils se trouvent – avec émotion et des messages clairs sur ce qui vaut le coup avec et chez Lidl », explique Jassine Ouali, directeur exécutif de la relation client dans un communiqué de la marque. Un mot d’ordre : faire de Lidl non plus seulement un supermarché malin, mais un compagnon de vie.

Cette tonalité n’est pas sans rappeler un slogan culte : le « Parce que je le vaux bien » de l’Oréal, devenu à l’époque un manifeste d’émancipation et de valorisation personnelle. En misant sur « Ça vaut le coup », Lidl flirte avec cette même idée : réaffirmer la valeur – non plus seulement celle des produits – mais celle du quotidien des Français, de leurs choix et de leur pouvoir d’achat.

Mais la formule peut aussi se lire comme une réponse aux offensives concurrentes, à commencer par Leclerc, qui revendique être moins cher tout en offrant des services premium – drive, galeries marchandes, plus grand choix de marques nationales. « Ça vaut le coup », c’est aussi l’argument que Lidl oppose à ceux qui hésitent à quitter leur hypermarché habituel, à renoncer au drive ou à certaines marques pour privilégier avant tout leur pouvoir d’achat.

La nouvelle signature entend parler à tous : aux clients, aux collaborateurs, aux futures recrues, mais aussi aux partenaires et producteurs. L’enseigne revendique à la fois des prix toujours bas et une démarche durable, locale et inclusive. Une équation ambitieuse que Lidl présente comme un « gage de responsabilité » et une « promesse pour l’avenir ».

Avec 1 600 supermarchés et 46 000 collaborateurs en France, le distributeur veut franchir un cap : devenir « le choix numéro 1 des Français ». Reste à voir si ce coup de communication pourra s’installer durablement dans le quotidien des consommateurs, dans un marché où chaque slogan doit prouver qu’il vaut, lui aussi, le coup.