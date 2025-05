BNP Paribas célèbre ses 25 ans avec les ramasseurs de balles

Une love story au cœur du tournoi.

À l’occasion de Roland-Garros 2025, BNP Paribas et l’agence Willie Beamen signent une nouvelle campagne publicitaire dédiée aux ramasseurs de balles. Diffusée dès le 20 mai en TV et digital, cette prise de parole s’ancre dans un partenariat de longue date : BNP est engagée auprès du tournoi depuis plus de 50 ans et célèbre cette année ses 25 ans de soutien aux « Ballos », surnom donné aux jeunes ramasseurs de balles.

Le film réalisé par Enya Baroux (ON IRA) raconte l’histoire d’Elio et Maxine, deux adolescents réunis par leur participation à la sélection des ramasseurs. Entre passion naissante et rigueur du terrain, cette fiction s’appuie sur une narration sensible et un accompagnement musical signé Iliona avec le morceau Si tu m’aimes demain. Une façon pour la marque de mettre en lumière l’envers du décor d’un tournoi mondialement suivi.

Mais la campagne ne s’arrête pas au spot. En parallèle, Willie Beamen a conçu un format immersif pensé pour le digital : la Ball Kids Academy. Cette web-réalité suit six jeunes ramasseurs dans leur quotidien, entre coulisses, entraînements et découvertes personnelles. Une immersion dans la vie de cette génération, où chaque moment vécu à Roland-Garros devient un fragment d’apprentissage et d’émotion.

En mettant en lumière ces jeunes ramasseurs, BNP Paribas affirme son engagement envers la jeunesse au sein du tennis. La campagne adopte un ton sobre et authentique, offrant un regard inédit sur une expérience marquante de l’adolescence, loin des projecteurs habituels du tournoi.

