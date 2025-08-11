Levi’s et Beyoncé concluent leur saga publicitaire avec “The Denim Cowboy”

Et il n'y a pas que Queen B qui se déshabille cette fois-ci.

Levi’s a dévoilé “The Denim Cowboy”, un film de 90 secondes qui réunit et prolonge les trois précédents volets de sa campagne avec Beyoncé : “Launderette”, “Pool Hall” et “Refrigerator”. Réalisé par Melina Matsoukas (à qui l’on doit notamment les clips de l’album Lemonade), ce quatrième chapitre signé TBWA\Chiat\Day Los Angeles introduit une scène inédite inspirée de la publicité Levi’s “Chapter 2: Pool Hall” de 1991. L’acteur Timothy Olyphant y reprend son rôle de joueur de billard, cette fois battu par Beyoncé, qui repart avec un jean 501.

Lancée en 2024 en parallèle de la sortie et de la tournée de l’album Cowboy Carter, cette série de spots a rencontré un écho critique et commercial important. Selon Levi’s, la marque a réalisé 1,4 milliard de dollars de ventes au deuxième trimestre 2025, avec une progression de 6 % de son chiffre d’affaires. Sa directrice générale Michelle Gass a déclaré lors d’une conférence aux investisseurs que “la marque Levi’s n’a jamais été aussi forte”.

La preuve que l’on peut faire du bruit sans parler de gènes, mais bien de jeans… pas vrai, American Eagle ?