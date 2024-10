L’interpro publicitaire écrit à Tim Cook : stop à cette fonctionnalité problématique de Safari

Vade retro Distraction Control.

La nouvelle fonctionnalité Distraction Control déployée sur Safari sur iOS 18 et macOS par Apple suscite de vives inquiétudes parmi les acteurs français du secteur des médias, de la publicité et du marketing. En permettant aux utilisateurs de masquer en deux clics tout type de contenu en ligne, y compris les publicités et les fenêtres de consentement, cette innovation pourrait profondément bouleverser l’équilibre économique des créateurs de contenu et des éditeurs de presse en ligne.

Les tests réalisés sur cette fonctionnalité ont montré qu’elle permet de masquer non seulement les publicités, mais aussi les contenus éditoriaux. Les associations professionnelles craignent que cet outil ne facilite la manipulation de l’information et ne mette en péril la conformité des sites web avec les réglementations européennes sur la protection des données, notamment en masquant les plateformes de gestion du consentement (CMP).

Dans une lettre ouverte adressée à Tim Cook, PDG d’Apple, six associations françaises du secteur, l’Alliance Digitale, l’APIG, le Geste, le SRI, l’Udecam, et l’Union des marques, demandent la suspension du déploiement de Distraction Control. Elles réclament également des éclaircissements sur le fonctionnement technique de cette fonctionnalité. En l’absence de réponse satisfaisante de la part d’Apple, elles envisagent des actions juridiques, rappelant que cette technologie menace directement le modèle économique de la publicité en ligne, qui soutient une large partie des médias et de l’économie numérique.

La lettre in English :

Traduction

Paris, le 17 octobre 2024

Lettre ouverte : Les professionnels français de la presse, du marketing et des médias demandent la suspension du déploiement de la fonctionnalité “Distraction Control” d’Apple sur iOS18 et la fourniture de l’ensemble de la documentation technique

Monsieur Cook,

En mai 2024, nous avons exprimé nos préoccupations concernant des rapports faisant état d’une possible fonctionnalité “Web Eraser” dans Safari. Bien que notre lettre soit restée sans réponse, l’absence de tout commentaire ou clarification publique de la part d’Apple nous a donné lieu de croire que l’entreprise avait abandonné ce concept.

Cependant, début août 2024, nous avons pris connaissance d’une nouvelle fonctionnalité en phase de test bêta sur Safari, connue sous le nom de “Distraction Control”, qui semble être capable de masquer tout élément d’une page web.

Ce développement a ravivé les mêmes préoccupations qui avaient motivé notre lettre initiale, envoyée au nom des 800 entreprises que nous représentons collectivement dans les secteurs de la publicité, des agences médias, des éditeurs, des médias, de l’AdTech et du marketing mobile.

Les tests effectués sur les versions bêta et celles publiées d’iOS 18 ont renforcé l’anxiété au sein de nos industries respectives. Ces tests ont confirmé que cette fonctionnalité peut au moins :

• Masquer tout contenu (texte, audio, vidéo) sur toutes les pages web, y compris les contenus éditorialisés des médias en ligne, les matériaux protégés par le droit d’auteur et les bases de données protégées, facilitant ainsi de manière dramatique la manipulation de l’information sur Internet et la fidélité des transactions sans fournir aux consommateurs les informations adéquates en conformité avec les lois applicables de l’Union européenne ;

• Masquer les plateformes de gestion du consentement (CMP) et les « murs de consentement » des sites web, compromettant ainsi le respect de la réglementation européenne sur la protection des données et affaiblissant les modèles économiques des éditeurs ;

• Masquer toutes les formes de publicité en ligne – qu’il s’agisse de vidéos, de publicités natives ou de bannières – et parfois sans action explicite de l’utilisateur (c’est-à-dire automatiquement sur un même site après des choix similaires précédents), ce qui met en péril la mesure fiable de la performance publicitaire et constitue une menace existentielle pour le modèle économique de la publicité en ligne, qui soutient une part importante de l’économie d’Internet.

Nos conclusions interviennent à un moment où Apple a fourni au marché pratiquement aucune information sur “Distraction Control”, et ce, sans discussion ni préavis. Cela est d’autant plus préoccupant que d’autres rumeurs suggèrent que les fonctions de “Distraction Control” pourraient bientôt être activées directement dans les paramètres du navigateur Safari.

Compte tenu du manque significatif d’informations et de transparence entourant cette affaire, du fait que Safari a été désigné comme un service de plateforme essentielle (CPS) au titre du Digital Markets Act (DMA), et des conséquences potentielles profondes de ces développements, les associations et membres que nous représentons envisagent activement tous les recours juridiques disponibles. Cela inclut, sans s’y limiter, des recours liés à la protection des données, à la liberté de la presse, aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur, aux lois sur les marques et à la réglementation sur la concurrence.

Compte tenu de ces préoccupations, nous demandons qu’Apple suspende le déploiement de cette fonctionnalité en attendant un examen plus approfondi. De plus, nous sollicitons l’accès à la documentation technique complète détaillant les fonctionnalités de “Distraction Control”, ainsi que toute mise à jour prévue, afin de garantir que cette fonctionnalité soit conforme au droit européen et respecte les droits de toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs européens.