Data clean room : Les Echos Le Parisien Médias s’allie avec Decentriq

Decentriq Ready.

La régie Les Echos-Le Parisien Médias a officialisé un partenariat avec Decentriq, intégrant ainsi le programme « Decentriq Ready ». Ce partenariat s’appuie sur la technologie de data clean room (DCR pour les intimes), une solution adtech qui permet à la régie publicitaire du groupe de diversifier et d’enrichir l’offre de son écosystème data, SONAR.

Pour la régie du groupe LVMH, les bénéfices sont multiples pour les annonceurs et agences :

– Améliorer la qualification des audiences et la connaissance clients en générant des insights ;

– Enrichir leurs données avec la data complémentaire (ex. qualification socioprofessionnelle,

comportements de navigation…) ;

– Adresser de nouveaux clients, grâce à la création de lookalikes venant des matchings de

données ;

– Analyser le reach des campagnes média.

Les data clean room de Decentriq facilitent un échange sécurisé et l’enrichissement des données entre la data SONAR et celles des annonceurs. Cela permet de développer des campagnes d’extension d’audience ciblée, en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations échangées. SONAR, qui exploite les données first-party de plus de 50 millions de profils issus de cinq marques du groupe (Les Echos, Le Parisien, Investir, Boursier.com et Connaissance des Arts), se rend ainsi accessible en self-service via le catalogue « Decentriq Ready », offrant une flexibilité accrue aux annonceurs et aux agences.

« Avec la technologie Decentriq nous proposons à nos clients de confronter leur data avec celle de nos marques médias, pour un impact publicitaire augmenté. Tout en garantissant une sécurité et une confidentialité maximale des données, ce qui est une condition essentielle. Nous nous distinguons par notre approche à la fois 100% first-party et privacy-first. Cette collaboration est bénéfique pour tous. D’un point de vue performance publicitaire et d’optimisation budgétaire mais aussi en termes de connaissance client pour les marques » précise Nicolas Danard – DGA en charge de la monétisation et du digital, Les Echos Le Parisien Médias.

« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre exigence en termes de respect de la vie privée et de sécurisation des données utilisateurs. Les DCR vont nous permettre d’affiner la connaissance de nos audiences pour les mettre au service aussi bien des annonceurs que des éditeurs. En parallèle, nous continuerons d’explorer avec Decentriq de nouveaux projets de déploiement » complète Grégory Marion, Chief Data & Information Officer, Groupe Les Echos-Le Parisien.