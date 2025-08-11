Martin Parr réinvente le style Lacoste avec Adèle Exarchopoulos

Entre esprit mode et pop so british.

Il y a de cela quelques mois, Lacoste dévoilait sa campagne “Play with Icons” et avec elle, ses nouveaux ambassadeurs. Adèle Exarchopoulos en faisait partie. Et à l’approche de l’été, le rôle de l’actrice au sein de la communication de la marque s’est confirmé, à travers une campagne signée par le photographe britannique Martin Parr.

Réalisée à Paris, la série d’images met en scène Exarchopoulos dans des situations décalées, entre glamour assumé et humour visuel. Le résultat bouscule les codes de la mode tout en restant fidèle à l’ADN de Lacoste, conjuguant sophistication française et amour pour les loisirs populaires du photographe anglais. Une dualité qui correspond très bien à l’image de l’actrice pétillante.

Cette collaboration marque la rencontre entre photographie au style documentaire et univers de marque, confirmant que certaines maisons peuvent encore oser sortir de leurs pré carrés. Et en prime, de très jolies images à poster sur Instagram – et de nombreux backstages, notamment par Tina Kunakey, en charge de la direction artistique de cette séance photo.