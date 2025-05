Musique de la pub Lacoste 2025 avec Novak Djokovic, Adèle Exarchopoulos et Pierre Niney

L’ADN Lacoste incarné en portraits.

Imaginée par BETC, la campagne “Play With Icons” célèbre l’intemporalité et l’iconicité propres à Lacoste, en associant des personnalités fortes à des pièces emblématiques de la marque. Chaque portrait, à la fois visuel et presque cinématographique, révèle une complicité unique entre l’aura des ambassadeurs et l’élégance audacieuse des vêtements. Novak Djokovic, Venus Williams, Pierre Niney, Wang Yibo et Adèle Exarchopoulos incarnent tour à tour la puissance, la fraîcheur et le style revisité, créant un lien subtil entre modernité et héritage, dans une mise en scène pop et sophistiquée.

La musique de la pub Lacoste 2025 avec Novak Djokovic, Adèle Exarchopoulos ou Pierre Niney est La belle affaire de Forever Pavot.

