La tech de marketing d’influence Kolsquare rachetée par le groupe team.blue

De quoi accélérer sa croissance en Europe… et dans le monde.

Kolsquare, qui se présente comme le leader européen du marketing d’influence, annonce son acquisition par le groupe team.blue. Cette opération stratégique vise à renforcer la croissance rapide de Kolsquare en intégrant l’expertise technologique de team.blue, spécialisé dans les solutions digitales.

Présent dans 23 pays, team.blue regroupe plus de 60 marques dans des domaines tels que l’hébergement web, les noms de domaine, le commerce en ligne et les solutions applicatives. Avec cette acquisition, le groupe belge fait un pas de plus vers le marché des SaaS et consolide sa position de partenaire digital pour les entreprises en Europe.

L’acquisition par team.blue offre à Kolsquare un accès aux 30 000 agences et 3,3 millions de PME clientes du groupe. Cette synergie permet de maximiser l’efficacité des stratégies de marketing d’influence tout en renforçant la présence de Kolsquare dans des marchés clés comme l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

« Rejoindre team.blue est une étape majeure dans notre parcours et notre volonté de faire de Kolsquare la première technologie de marketing d’influence mondiale. En tant qu’entreprise à mission, je vois également cela comme un catalyseur pour conduire un changement positif à une plus grande échelle que ce que nous avons réussi à faire jusqu’à présent de manière autonome. La culture d’innovation et d’excellence que possède team.blue, l’une des plus grandes entreprises technologiques privées d’Europe, contribuera à créer encore plus de valeur pour nos clients et renforcera considérablement la réalisation de notre mission : donner aux marques de demain les superpouvoirs de l’influence. Nous sommes impatients d’entamer la période à venir. » a déclaré Quentin Bordage, fondateur et PDG de Kolsquare.

Après l’Europe, destination : le monde !