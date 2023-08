Le mystère de Sosh révélé par Monsieur Poulpe

Lui auchi est paché chez Sosh.

Sosh présente… 3 nouveaux mini-spots réalisés en collaboration avec Kewl by Konbini et Monsieur Poulpe, l’humoriste mou du genou de CANAL+ derrière, entre autres, l’émission « Les Recettes pompettes ». Au cœur du débat, la genèse du terme énigmatique « Sosh ». Avec une voix cartoonesque, des costards ringards et un doublage délibérément raté, le mystère reste entier et la réponse à cette question persiste à nous échapper.

La marque « low-cost » d’Orange, Sosh, s’affirme comme un concurrent direct d’autres opérateurs axés sur des tarifs avantageux tels que B&You, RED by SFR et Free Mobile. Grâce à son modèle de distribution et de support en ligne exclusivement, Sosh parvient à offrir des prix compétitifs en réduisant au maximum les coûts liés à la distribution traditionnelle et au service client. Lancée en 2011, Sosh s’est démarquée grâce à son identité visuelle caractérisée par des tons pastels et un esprit décalé. Cette distinction a été en partie rendue possible grâce à sa collaboration de longue date avec Konbini, ainsi qu’avec plusieurs humoristes et vidéastes populaires. Depuis sa création en 2020, l’agence créative française Kewl prend en charge le développement et la communication de Sosh, renforçant ainsi son image unique sur le marché.