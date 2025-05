Étude TGI de Kantar Media : les Français scrutent, trient et cliquent moins

Entre sincérité et responsabilité.

Kantar Media présente ce 5 mai les résultats de la mise à jour de son étude TGI France d’avril 2025, qui analyse les usages des Français vis-à-vis de l’influence marketing, de l’intelligence artificielle et de la consommation responsable. L’étude, menée auprès de 15 000 individus représentatifs de la population française, offre un aperçu détaillé des comportements, attitudes et préférences des consommateurs. Ces résultats sont essentiels pour les annonceurs, agences et médias qui cherchent à mieux cibler et comprendre leurs audiences.

Parmi les éléments notables, on observe un changement dans la manière dont les Français consomment du contenu sur les réseaux sociaux. Le critère principal pour suivre un influenceur ne réside plus dans la simple popularité, mais dans l’honnêteté perçue du créateur (27%). Ce besoin de sincérité devient un enjeu majeur, les Français cherchent désormais du contenu divertissant (41%) et un format attractif (33%). Cela marque un tournant pour les marques, qui doivent désormais se concentrer sur l’authenticité pour capter l’attention de leurs audiences.

L’intelligence artificielle est également un sujet au cœur des préoccupations : 43% des Français se disent peu ou pas inquiets face à cette technologie. Cependant, une part non négligeable (53%) reste préoccupée par son développement. Néanmoins, l’adoption de l’IA progresse dans les pratiques quotidiennes, notamment pour la création de textes et de présentations (40,6%) ainsi que l’exploration de nouvelles idées (22%). Les usages de cette technologie semblent trouver un juste milieu entre créativité et efficacité.

La consommation responsable continue de croître, avec une attention particulière portée à l’achat de produits de seconde main. Cette tendance se renforce particulièrement dans les secteurs de l’habillement et de l’électronique, où les Français sont de plus en plus amenés à privilégier des alternatives écologiques et durables. Si l’achat de produits neufs reste prédominant, la part de marché des articles d’occasion et des produits reconditionnés connaît une progression notable. Ce phénomène est particulièrement visible dans des catégories comme les smartphones et les consoles de jeux, où les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des appareils remis à neuf. Par exemple, pour les smartphones, 13% des Français choisissent de privilégier le reconditionné, un chiffre bien plus élevé que celui des achats d’occasion, qui s’élève à seulement 2,6%. Sur le marché des consoles de jeux, l’inverse se produit, avec une préférence marquée pour l’occasion (11%) plutôt que pour le reconditionné (6%).

Cette évolution des comportements s’inscrit dans une logique de durabilité, où les préoccupations environnementales influencent fortement les décisions d’achat. L’attrait pour les produits reconditionnés est également motivé par un désir croissant de consommer de manière plus responsable, tout en bénéficiant de produits de qualité à un coût réduit.

Parallèlement à ces changements dans les habitudes de consommation, la publicité fait face à une transformation similaire. L’attention des Français se fragmente de plus en plus, selon le support utilisé. La télévision, malgré l’essor des plateformes numériques, conserve une place importante dans le paysage publicitaire, avec 26% des Français déclarant y prêter régulièrement attention. Cependant, les réseaux sociaux, bien qu’ils soient largement utilisés pour la diffusion de messages publicitaires, rencontrent une résistance de la part des consommateurs : près de 47% des répondants indiquent ne jamais regarder les publicités sur ces plateformes. Cela révèle la difficulté pour les annonceurs à capter l’attention dans des environnements saturés où la publicité est perçue comme intrusive, obligeant les marques à repenser leurs stratégies de communication et à innover pour susciter l’intérêt et l’engagement des utilisateurs.