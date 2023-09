Lidl reste le plus grand annonceur de France en 2023, Peugeot en embuscade dans le classement Kantar

E.Leclerc et Renault complètent le podium.

Dans le paysage français, les marques sont partout. Ou plutôt, leurs campagnes le sont ; nous sommes exposés à 1200 messages publicitaires par jour en moyenne. Un chiffre important qui a de quoi créer une sensation de trop-plein. Et pourtant, les annonceurs ne sont pas près d’arrêter et, au contraire, continuent d’investir dans le marché publicitaire pour rester sur le devant de la scène.

Chaque année, Kantar Media classe ces annonceurs en top 10 et top 100. Plus l’annonceur investit dans les différents médias, plus il sera placé haut. Depuis 2017, c’est un annonceur en particulier qui domine les classements : Lidl. L’enseigne allemande voit une légère baisse (-0,2 %) en investissement média cette année, mais cela n’est pas suffisant pour la faire tomber de son trône.

Mais les chiffres les plus surprenants viennent de Peugeot. Le constructeur automobile du groupe Stellantis obtient cette année la 8ᵉ place, et gagne 6 rangs par rapport à son score de l’année précédente, grâce à une évolution de +38 %. Cela fait du constructeur automobile l’annonceur avec la hausse la plus fulgurante cette année, suivi par McDonald’s avec +29,1 % et E.Leclerc en troisième position (+23,3 %).

Cette année marque aussi l’arrivée de 16 nouveaux annonceurs dans le top 100, dont font partie Nissan, Casino et Heineken. En parallèle de ces arrivées, le top 10 représente en 2023 13,6 % du marché en valeur brute, soit 1 % de plus qu’en 2022. Quant à lui, le top 100 atteint 44,2 %, soit 1,6 point de plus que l’année précédente.

Rendez-vous l’année prochaine pour plus de surprises !