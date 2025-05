Top 100 BrandZ de Kantar : ChatGPT signe une entrée record 

L’IA générative s’impose au cœur du palmarès.

Kantar dévoile aujourd’hui l’édition 2025 de son classement BrandZ des 100 marques les plus valorisées au monde. Fondé sur une combinaison de données financières et de perception des consommateurs, ce palmarès souligne la transformation radicale du paysage de marque depuis deux décennies, porté par l’innovation, la technologie et les nouveaux usages.

En vingt ans, ce Top 100 a vu sa valeur globale bondir de 9 300 milliards de dollars, atteignant cette année un niveau record de 10 700 milliards (+29 %).

Les marques américaines captent désormais 82 % de la valeur totale du Top 100, contre 63 % en 2006. Une domination portée par les géants de la tech : Apple conserve la tête du classement avec une valorisation de 1 299 milliards de dollars (+28 %), représentant à elle seule 12 % du total. Amazon bondit de 50 % à 866 milliards, tandis que Google (944 Md$, +25 %), Microsoft (884 Md$, +24 %) et NVIDIA (509 Md$, +152 %) consolident leur présence dans le Top 5.

En parallèle, les marques chinoises poursuivent leur progression (6 % du classement), alors que les marques européennes chutent à 7 %, loin des 26 % de 2006. Un déclin lié aux tensions géopolitiques, à la perte de compétitivité et à une capacité d’innovation jugée moindre.

Stripe (85e) et Chipotle (86e) signent des entrées remarquées, preuve que les marques capables de réinventer leur secteur gagnent rapidement en valeur. Depuis 2006, ces marques dites « disruptives » ont généré 71 % de la valeur ajoutée du Top 100.

Autre arrivée majeure : ChatGPT (60e). Le chatbot d’OpenAI s’impose comme la plus haute entrée du classement depuis NVIDIA en 2021. Une percée qui illustre l’importance stratégique de l’intelligence artificielle générative dans les stratégies de marque de demain.

Instagram (+101 %) et TikTok (+25 %) affichent des croissances spectaculaires, confirmant leur rôle central dans les pratiques de consommation. Facebook, en hausse de 80 %, renforce également sa place parmi les 10 marques les plus valorisées (6e).

« Dans un monde saturé de contenus numériques et d’attentes élevées, les marques doivent répondre aux besoins des gens, créer une connexion émotionnelle et offrir quelque chose d’unique. La domination de marques comme Apple, Instagram ou McDonald’s montre le pouvoir d’une expérience de marque cohérente et mémorable. La montée fulgurante de ChatGPT prouve qu’une marque peut changer nos vies – mais OpenAI devra investir pour préserver son avantage », explique Cécile Lejeune, présidente de Kantar France.

Le retail tire son épingle du jeu avec une croissance de 48 %, soutenue par le e-commerce et les marques distributeurs, qui répondent à des attentes de valeur en période inflationniste. À l’inverse, l’alcool recule de 11 %, pénalisé par des tendances de consommation plus saines, et le luxe enregistre un léger repli (-2 %) sous l’effet d’une demande chinoise plus modérée et d’une évolution des aspirations vers les expériences plutôt que les signes ostentatoires de richesse.

Spotify (Suède) fait son retour à la 76e place, Airtel (Inde) s’impose comme la marque télécoms à la croissance la plus rapide, et Mercado Libre (Argentine) demeure l’unique représentante latino-américaine. Zara (Espagne) et RBC (Canada) signent également des performances notables.

Les premières et deuxièmes marques françaises, Louis Vuitton et Hermès, remportent la 17 et 18ᵉ place du classement mondial.