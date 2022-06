Pour Josiane, il est L’Eure de casser les préjugés

#AuSecours.

Vous connaissez l’Eure ? Si la réponse est non, rassurez-vous, vous n’êtes pas les seuls. Et c’est justement la raison pour laquelle Eure Tourisme et le Département de l’Eure ont décidé de mettre en lumière les préjugés auxquels fait face le département normand, pourtant si peu connu des Français. À 1h seulement de Paris, l’Eure a intégré le top cinq des destinations rurales ayant connu la plus forte croissance de revenus des hôtes sur Airbnb en 2021 !

Aux côtés de Josiane, le duo agence-annonceur a voulu aborder la campagne d’une manière comique et décalée. Comment ? En mettant en avant des tweets… qui ne flattent pas vraiment le département. Disponible dès le 22 juin dans les métros, cette campagne est complétée par un dispositif digital de 3 visuels.

« Pour certains l’Eure n’est pas envisagée comme une destination de vacances, pour d’autres c’est ‘le trou du cul de la Normandie’, voire ce n’est même pas la Normandie, il faudrait savoir. Alors oui, nous n’avons pas la mer (bien que nous disposions de 150 mètres de littoral), nous n’avons pas de chaînes de montagnes (mais venez tenter votre chance sur la côte des deux amants), mais l’Eure c’est tellement plus et tellement mieux, il faut venir pour le savoir », justifie Thomas Elexhauser, président d’Eure Tourisme.

Il poursuit : « L’Eure mérite qu’on s’y arrête, découvrir sa nature resplendissante, ses 600 villages qui regorgent d’édifices, monuments, adresses gourmandes… Loin des préjugés c’est la nature à l’état brut, on déconnecte, on se laisse emporter ».

En présentant les malheureux qui ne connaissent pas le département, Josiane poursuit sa campagne #LovEure – avec toujours pour ambition de bouleverser les opinions. Et attirer plus de touristes, au passage !