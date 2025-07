Victimes & Citoyens confronte cette trend TikTok à la réalité routière

Piloter un avion ? Pas si simple…

Victimes & Citoyens, association française engagée depuis 2004 aux côtés des victimes d’accidents de la route, lance une campagne de sensibilisation réalisée avec l’agence Joga. Cette initiative s’inspire d’une tendance récente sur TikTok, où des hommes se déclaraient persuadés de pouvoir faire atterrir un avion en cas d’urgence. Ce constat, issu d’un sondage américain de 2023, révèle que près de la moitié des hommes surestiment leurs capacités dans des situations extrêmes.

Un homme a bien réussi à faire atterrir un avion en détresse et ses 155 passagers sur le fleuve Hudson en janvier 2009. Il était surnommé capitaine Sully et était… le pilote de l’avion en question. Ça aide. Le film Sully, de Clint Eastwood avec Tom Hawks, raconte cette incroyable histoire.

La campagne de V&C met en lumière cette sur-confiance masculine visible dans ces vidéos TikTok, en la confrontant aux statistiques françaises sur les accidents de la route.

Le film reprend ces déclarations avec sobriété, avant d’y associer des chiffres préoccupants : 8 accidents sur 10 sont causés par des hommes. Cette donnée est complétée par d’autres statistiques tout aussi alarmantes : « 88% des jeunes conducteurs tués sont des hommes », « 93% des conducteurs alcoolisés dans un accident sont des hommes », et « 83% des accidents mortels sur la route sont causés par des hommes ». Ces chiffres témoignent d’une réalité bien différente de la confiance affichée, soulignant le rôle majeur joué par les hommes dans les accidents graves et mortels.

L’approche de Victimes & Citoyens, simple et directe, vise à confronter sans détours la confiance excessive à la réalité des dangers. En reprenant les vidéos des déclarations masculines sur TikTok et en les associant aux images d’accidents et aux données chiffrées, la campagne évite toute exagération pour privilégier un message clair : cette assurance, loin d’être un atout, peut être un facteur problématique sur la route.

Au-delà de la dénonciation, cette campagne poursuit la mission de l’association, qui œuvre depuis près de deux décennies pour soutenir les victimes et prévenir les accidents. Elle invite les conducteurs, et notamment les hommes, à réfléchir sur leurs comportements et à adopter une attitude plus prudente et responsable. En effet, la sécurité routière ne repose pas sur la confiance en soi, mais sur la conscience des risques et le respect des règles.

