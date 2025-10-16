Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2025

Apple chute mais conserve son trône.

Chaque année, le classement Best Global Brands d’Interbrand révèle le visage du capitalisme mondial à travers les marques les plus influentes. L’édition 2025, publiée ce mois-ci sous le nom « Radical Realities », évalue la valeur totale des cent marques les plus influentes du monde à 3,6 billions de dollars, soit une progression de 150 milliards par rapport à 2024.

Derrière ces chiffres, le rapport s’attarde sur une transformation bien plus structurelle : celle d’un marché désormais piloté par l’intelligence artificielle. Pour Gonzalo Brujó, CEO mondial d’Interbrand, « l’IA n’invente pas de nouveaux défis, elle accélère et exacerbe les existants ». La question n’est donc plus de savoir si les marques s’adapteront à l’IA, mais si elles survivront à sa logique d’automatisation des choix.

Le rapport décrit une autre mutation majeure : la disparition du parcours client tel qu’on le connaissait notamment illustré par la récente collaboration entre OpenAI et Shopify. Grâce à cette intégration, il est désormais possible d’effectuer un achat directement depuis une conversation avec une IA.

Interbrand parle ici d’un « effet d’accélération sélective » : les marques les plus fortes conserveront une influence émotionnelle sur le consommateur, tandis que les autres verront leur visibilité, voire leur pertinence, absorbée par les algorithmes.

Top 10

1- Apple

2- Microsoft

3- Amazon

4- Google

5- Samsung

6- Toyota

7- Coca-Cola

8- Instagram

9- McDonalds

10- Mercedes-Benz

Top 100

Top France

12 – Louis Vuitton

21 – Hermès

24 – Chanel

43 – AXA

59 – L’Oréal Paris

65 – Schneider Electric

73 – Cartier

83 – Dior

91 – Danone

93 – Sephora

Meilleures progressions

Les nouveaux entrants

Méthodologie

La méthodologie d’Interbrand repose sur trois piliers : l’analyse financière, qui mesure la rentabilité et la contribution économique de la marque ; le rôle de la marque dans les décisions d’achat, évalué grâce à des études de marché, des benchmarks sectoriels ou l’avis d’experts ; et la force de la marque, qui quantifie sa capacité à générer fidélité, attirer les talents et soutenir la croissance. Certifiée ISO 10668, cette approche offre un diagnostic précis des forces et faiblesses d’une marque et fournit des recommandations pour en maximiser la valeur.

En savoir plus

Le rapport complet est à télécharger sur le site d’Interband.