Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2025

Par Myléna T. le 16/10/2025

Temps de lecture : 2 min

Apple chute mais conserve son trône.

Chaque année, le classement Best Global Brands d’Interbrand révèle le visage du capitalisme mondial à travers les marques les plus influentes. L’édition 2025, publiée ce mois-ci sous le nom « Radical Realities », évalue la valeur totale des cent marques les plus influentes du monde à 3,6 billions de dollars, soit une progression de 150 milliards par rapport à 2024. 

Derrière ces chiffres, le rapport s’attarde sur une transformation bien plus structurelle : celle d’un marché désormais piloté par l’intelligence artificielle. Pour Gonzalo Brujó, CEO mondial d’Interbrand, « l’IA n’invente pas de nouveaux défis, elle accélère et exacerbe les existants ». La question n’est donc plus de savoir si les marques s’adapteront à l’IA, mais si elles survivront à sa logique d’automatisation des choix.

Le rapport décrit une autre mutation majeure : la disparition du parcours client tel qu’on le connaissait notamment illustré par la récente collaboration entre OpenAI et Shopify. Grâce à cette intégration, il est désormais possible d’effectuer un achat directement depuis une conversation avec une IA. 

Interbrand parle ici d’un « effet d’accélération sélective » : les marques les plus fortes conserveront une influence émotionnelle sur le consommateur, tandis que les autres verront leur visibilité, voire leur pertinence, absorbée par les algorithmes. 

Top 10

1- Apple
2- Microsoft
3- Amazon
4- Google
5- Samsung
6- Toyota
7- Coca-Cola
8- Instagram
9- McDonalds
10- Mercedes-Benz

Top 100

Top France

12 – Louis Vuitton
21 – Hermès
24 – Chanel
43 – AXA
59 – L’Oréal Paris
65 – Schneider Electric
73 – Cartier
83 – Dior
91 – Danone
93 – Sephora

Meilleures progressions

Les nouveaux entrants

Méthodologie

La méthodologie d’Interbrand repose sur trois piliers : l’analyse financière, qui mesure la rentabilité et la contribution économique de la marque ; le rôle de la marque dans les décisions d’achat, évalué grâce à des études de marché, des benchmarks sectoriels ou l’avis d’experts ; et la force de la marque, qui quantifie sa capacité à générer fidélité, attirer les talents et soutenir la croissance. Certifiée ISO 10668, cette approche offre un diagnostic précis des forces et faiblesses d’une marque et fournit des recommandations pour en maximiser la valeur.

En savoir plus

Le rapport complet est à télécharger sur le site d’Interband

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Interbrand
  • Classement : Best Global Brands
  • Pays : Global
  • Diffusion : Octobre 2025

Recommandé pour vous

Agentique, GEO et content at scale : les tendances clés de l’Adobe Summit Paris 2025

Agentique, GEO et content at scale : les tendances clés de l’Adobe Summit Paris 2025

Martech

Back Market déclare la guerre à Microsoft avec sa nouvelle catégorie “Obsolète”

Back Market déclare la guerre à Microsoft avec sa nouvelle catégorie “Obsolète”

Marques

Les Underdogs d’Apple nous font le coup de la panne

Les Underdogs d’Apple nous font le coup de la panne

Marques

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Biggie

Scan booksponsorisé

La Banque Postale confie sa communication globale à Saatchi & Saatchi

La Banque Postale confie sa communication globale à Saatchi & Saatchi

Agence : Saatchi & Saatchi France

Scan Booksponsorisé

40 ans d’humanité, condensés en 1 film

40 ans d’humanité, condensés en 1 film

Agence : elvis.

Scan Booksponsorisé

« Peux-tu le faire ? », Devenir officier ou sous-officier dans l’Armée de Terre

« Peux-tu le faire ? », Devenir officier ou sous-officier dans l’Armée de Terre

Agence : DENTSU CREATIVE

Scan Booksponsorisé

Les poulets et les oeufs Label Rouge changent d'R

Les poulets et les oeufs Label Rouge changent d'R

Agence : L3S GR*S MOT$

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Caisse d’Epargne « vraiment » utile aux jeunes - Altmann+Partners

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Genybet fait triompher les parieurs au qatar Prix de l’Arc de Triomphe - Change

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Programme de fidélité Fix ALL MAX - SOUDAL - Caribou

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Lacoste x Djokovic : From a Crocodile to the Goat - BETC

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Avec Houra.fr, la corvée des courses, c'est fini ! - Extreme

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant