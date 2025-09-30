ChatGPT à la conquête de l’e-commerce agentique

L’IA vous fait passer en caisse.

OpenAI lance Instant Checkout, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de ChatGPT d’acheter des produits depuis une conversation. Disponible pour les utilisateurs américains de ChatGPT Plus, Pro et Free, le service fonctionne aujourd’hui avec Etsy, et sera prochainement étendu aux marchands Shopify. La solution repose sur l’Agentic Commerce Protocol (ACP), un protocole ouvert co-développé avec Stripe, permettant aux marchands d’intégrer leurs produits et de gérer paiements et données clients sans modifier leurs systèmes existants.

L’expérience est simple : l’utilisateur demande un produit, ChatGPT affiche les résultats les plus pertinents et, si le produit est compatible, il peut finaliser son achat en quelques clics, sans quitter le chat. Les paiements sont sécurisés et traités par le marchand, tandis que l’IA agit comme un agent numérique, transmettant uniquement les informations nécessaires à la transaction.

Pour Will Gaybrick, président Technologie et Business chez Stripe : « Stripe construit l’infrastructure économique pour l’IA… Nous sommes fiers de permettre Instant Checkout dans ChatGPT et de co-développer l’Agentic Commerce Protocol pour aider les entreprises et les plateformes IA à construire le futur du commerce. »

Vanessa Lee, VP Product chez Shopify, ajoute : « Intégrer les marchands Shopify dans ChatGPT permet aux marques, qu’elles soient indépendantes ou reconnues, de toucher leurs clients de manière totalement nouvelle, en rencontrant des acheteurs très motivés au sein de conversations pertinentes. De la recherche aux réseaux sociaux et maintenant au shopping assisté par agent, notre objectif est toujours de garantir que nos marchands soient à la pointe. »

La réussite des marques sur ce canal dépendra de la qualité des données produits. Josh Blyskal, Leading AEO Strategy & Research chez Profound, note : « La marque qui réussit est celle qui a fourni les informations les plus complètes et précises pour chaque champ. » Selon Lawrence Taylor, fondateur de Retail 4 Bran : « En clair : ChatGPT n’aide plus seulement les consommateurs à trouver quoi acheter, il leur permet de l’acheter directement. »

Avec Instant Checkout, ChatGPT ouvre la voie au commerce conversationnel, transformant la manière dont les marques touchent leurs clients et gèrent la relation transactionnelle dans un environnement fluide et sécurisé.