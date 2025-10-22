Instagram teste les publicités skippables, “à la YouTube”

Par Myléna T. le 22/10/2025

Temps de lecture : 2 min

Meta lance un test d’un nouveau format publicitaire sur les Reels Instagram. Depuis ce mois d’octobre, certains utilisateurs voient apparaître des annonces qu’ils peuvent passer après quelques secondes, grâce à un bouton « Skip » placé à la fin de l’annonce. Le test, limité dans le temps et à un nombre restreint d’utilisateurs, se concentre sur l’efficacité de ce format pour faire découvrir des produits et des marques tout en respectant l’expérience de navigation rapide des utilisateurs. Pour l’instant, aucun revenu généré par ces publicités n’est partagé avec les créateurs.

Concrètement, lorsqu’un utilisateur regarde un Reel sponsorisé, un compte à rebours apparaît dans le coin supérieur droit pour signaler la possibilité de skipper la publicité. À l’issue de ce compte à rebours, il est possible de passer l’annonce et de revenir directement au contenu principal. Ce mécanisme permet à Meta de tester un compromis entre exposition publicitaire supplémentaire et confort de l’utilisateur, une approche qui pourrait orienter les futures stratégies publicitaires des annonceurs sur la plateforme.

Ce format vient compléter l’offre existante d’Instagram, qui inclut déjà des publications sponsorisées, des Reels promus (totalement skippables) et des “ad breaks” non-skippables, bien plus rares. Les Reels promus peuvent avoir une moyenne de visionnage extrêmement courte, étant skippables dès le premier instant. Les ad breaks non skippables quant à eux peuvent nuire à la fluidité du visionnage. Les publicités skippables représentent donc une alternative, un entre-deux plus souple, capable de capter l’attention de manière volontaire plutôt qu’imposée.

Si le test s’avère concluant, ce nouveau format pourrait devenir un nouvel outil majeur pour les annonceurs souhaitant toucher les spectateurs des Reels Instagram sans saturer leur navigation.

