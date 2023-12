IKEA dévoile une boulette géante de 4,5 kilos pour Noël 

Ingmar a vu grand pour le réveillon.

Noël approche, et si vous comptez organiser votre propre fête cette année, vous savez que vous aurez beaucoup à prévoir. Et parmi les nombreuses missions que vous aurez à remplir, l’une des plus importantes est certainement celle de servir un diner qui plaira à tous les convives, une tâche qui devient de plus en plus ardue d’année en année. Alors, pourquoi ne pas opter sur un plat qui pourra mettre (presque) tout le monde d’accord ?

Car si IKEA est reconnu pour autre chose que ses meubles, il s’agit certainement de sa cafétéria à prix réduit pour des goûts toujours au rendez-vous. Et parmi les nombreux produits de cette cantine, l’un d’eux se démarque : les boulettes de viandes. Un classique, indémodable et toujours agréable (sauf si vous êtes vegan). Alors, que demander de mieux pour Noël qu’une boulette de 4,5 kilos, faisant la taille d’une dinde, de quoi nourrir toute la famille ? Cette merveille – appellation négociable – culinaire n’est disponible que chez IKEA UK, en quantités limitées. Une façon de dire que c’est un “coup RP”.

Pour vous procurer cette boulette, pas besoin de dégainer votre portefeuille – qui soufre de toute façon déjà bien assez, tout ça à cause de votre grand frère qui était obligé de faire autant de petits à qui vous devez évidemment offrir des cadeaux – puisqu’il vous suffit de participer au concours organisé depuis hier 6 décembre par IKEA sur les réseaux sociaux pour déguster cette boulette prête à cuire gratuitement. Et si vous n’êtes pas très viande, pas d’inquiétude : un kit sapin de Noël vous permet de créer votre propre pièce maîtresse à base de boulettes de légumes.

Nous ne sommes quand même pas les seuls à qui cela rappelle le film d’animation Tempêtes de Boulettes Géantes, si ?