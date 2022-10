Ici Barbès remporte le Top 5 Scan Book de septembre

Avez-vous réellement envie de surfer sur des emballages ?

L’agence ici Barbès est la grande gagnante du Top 5 Scan Book de septembre. Elle totalise 1980 points avec sa campagne de sensibilisation pour Surfrider Foundation Europe.

Plus grand monde ne peut le nier maintenant : l’accumulation de plastique et déchets en tous genres dans la nature représente une grande menace pour les écosystèmes et la biodiversité – impactant notre santé par la même occasion. À cet égard en mai dernier, le gouvernement a pris une série de mesures pour lutter contre le plastique à usage unique, bien trop présent dans nos quotidiens. Mais s’il y a un secteur où les emballages sont produits à outrance, c’est la restauration. « Tupperwares » du japonais, gobelets de vos boissons sucrées adorées ou encore barquettes pour placer vos burgers, tous ces déchets ne sont pas systématiquement disposés dans des poubelles après avoir été utilisés… le temps d’une bonne demi-heure si ce n’est moins.

Pour lutter contre ce fléau planétaire – du moins sensibiliser la population à jeter ses déchets, qui ne pèsent pas non plus une tonne – l’association Surfrider Foundation Europe et ici Barbès ont déployé une campagne print « la branche », reprenant satiriquement les codes de notification des services de livraison.

Avec une image complètement en décalé de l’accroche, l’organisation dénonce les conséquences de la montagne de déchets produits par la restauration à emporter.

Cyrielle Dufau de Surfrider Foundation Europe conclut : « Le but de cette nouvelle campagne n’est pas de culpabiliser les consommateurs et les acteurs de la restauration mais bien de les encourager à adopter des comportements et des usages plus responsables dans le cadre d’une tendance de consommation nuisible pour l’environnement. Il s’agit de leur montrer que des solutions durables existent, comme l’utilisation de contenants réutilisables ou de la consigne. Des alternatives à l’usage unique existent. Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! ».

