ici Barbès remporte le Top 5 Scan Book de mai avec Surfrider Foundation en alertant sur l’urgence climatique

Neuilly-sous-Seine vous souhaite de bonnes vacances à Trouville-sous-Mer.

Le dérèglement climatique n’est pas une nouveauté, et ses effets non plus. Pourtant, les campagnes de sensibilisation sont plus que jamais nécessaires, car la concrétisation des pires estimations s’approche de plus en plus. Vous le savez, la France est un pays côtier. Par conséquent, les 5 853 km du littoral métropolitain français pourraient très bien se retrouver sous l’eau d’ici à quelques années, forçant des millions de Français à évacuer.

Un problème visiblement pris au sérieux par nos lecteurs, qui ont donné la victoire du Top 5 de Mai à l’agence ici Barbès pour sa campagne pour Surfrider Foundation « _sous-mer ». Celle-ci a une longueur d’avance avec plus de 1000 points sur son concurrent le plus proche : 3280 points contre 2320 pour la 2e agence en lice.

Quelques-unes des premières communes qui seront victimes de l’élévation du niveau des océans ont fait de leur proximité à la mer une composante de leur identité : Villers-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, Trouville-sur-Mer, Soulac-sur-Mer… C’est pourquoi l’agence a choisi de renommer ces villes “-sous-mer”, pour symboliser l’avenir qui les attend et toucher ainsi toutes les parties prenantes.

La campagne débute par cette vidéo. Elle est accompagnée d’un kit pour la presse et les maires des villes côtières, composé d’un sticker « sous-mer », et d’une carte postale réalisée à l’aide de l’IA représentant leur ville submergée. En plus de proposer des autocollants aux maires des villes concernées, elle attire l’attention avec des cartes postales réalisées à l’aide de l’IA qui représentent l’avenir de ces villes. L’activation se poursuivra ensuite sur les réseaux sociaux avec Gaetan Gabriele, créateur de contenu pour le média Vert et engagé sur les questions environnementales.

La campagne se termine ensuite avec un site pédagogique dédié.

Petit rappel : la France pourrait être le 3ᵉ pays le plus exposé à l’augmentation du niveau des eaux, de quoi vous donner froid dans le dos.