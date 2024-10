Le guide du retail media omnicanal par l’IAB Europe

La clé pour devenir leader dans un marché à 31 milliards d’euros.

L’IAB Europe dévoile son guide du retail media omnicanal dont l’objectif est d’aider les marketeurs à naviguer dans cet environnement en forte croissante, mais encore très fragmenté. Il ne tient qu’à vous de répondre à l’appel pour découvrir des insights d’experts et des stratégies permettant de s’orienter dans la lucrative jungle du retail media.

Ce marché devrait atteindre 31 milliards d’euros d’ici 2028 : une expansion alimentée par la digitalisation des points de vente, les avancées de l’adtech et le besoin croissant des retailers de diversifier leurs sources de revenus.

À quoi vous attendre dans ce rapport ?

– Comprendre l’importance de l’omnicanal pour créer une expérience client cohérente.

– Principaux bénéfices : Comment les campagnes omnicanales élargissent l’audience, améliorent l’attribution et optimisent le ROI.

– Défis : Surmonter des obstacles comme la fragmentation des données et les difficultés de mesure.

– Développement de stratégie : Un guide étape par étape pour construire une stratégie retail media omnicanale centrée sur le client.

– Tendances futures : Explorer l’impact des technologies, de la personnalisation et des données intégrées sur l’avenir du retail media omnicanal.

Ce guide exhaustif s’avère précieux pour les marques, distributeurs et acheteurs médias souhaitant maximiser l’impact de leurs campagnes.

Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et écouter la parole d’experts du marché, The Great Debate, le webinar de l’IAB Europe, a lieu ce mercredi à midi pile. Vous pouvez vous y inscrire grâce ce lien.