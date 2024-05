La grosse boulette de l’IA du PSG pour ses nouveaux maillots 2024-2025

Et un but marqué par Adidas !

Après une malheureuse élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG repart sur un bon pied en présentant son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Alliant modernité (le côté peint façon street art) et tradition (la bande rouge ornée de bandes blanches façon maillot Hechter), cette tunique conçue par Nike est également innovante et surprenante dans sa communication. Souhaitant se démarquer comme un club nouvelle génération, le PSG a fait usage de l’IA pour créer sa campagne de lancement.

Ce souhait de vent de fraîcheur a amené le PSG à réaliser une campagne dans l’air du temps grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle générative. Désirant mettre en avant son côté défricheur, le club a “prompté” une série de photos des joueurs et des joueuses, portant le nouveau maillot à l’aide d’une IA. C’est une première pour le club.

Même si cette campagne donne un souffle de nouveauté à Nike, certaines erreurs laissées par l’IA ne manquent pas de nous laisser esquisser un sourire. Le PSG, qui se dénomme désormais “PCR” d’après l’IA, a laissé se glisser un logo Adidas sur le ballon de Lucas Hernandez. “C’est la faute de l’IA” (et non plus du stagiaire) dira-t-on.