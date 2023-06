Mr.Nouar, cet arbitre qui vous régularise dans le métro

Méritez-vous un carton rouge ou un carton vert ?

Une grande majorité d’entre vous est certainement habituée à la RATP et aux trajets quotidiens accomplis avec elle. Dans ce cas, manquer votre train, vous faire fermer les portes dessus ou presque, faillir manquer votre arrêt et jaillir de la rame en trombe ; tout cela doit vous parler. Même si cela ne vous arrive pas fréquemment (et à vrai dire, on ne vous le souhaite pas), difficile d’y échapper une fois le train-train (ah ah) des transports installé dans votre routine.

Pourtant, peu d’entre vous connaissent les règles qui régissent notre utilisation des lignes de métro. Non, il ne suffit pas de payer son abonnement ou son ticket pour être un bon usager des rames. Il faut aussi respecter les règles de sécurité, que la RATP et Havas Paris nous rappellent aujourd’hui.

Réalisée avec l’influenceur Mr.Nouar, qui s’est fait connaître à travers un sketch sur les comportements absurdes des usagers du métro (coïncidence ?), cette vidéo de sensibilisation met en lumière des comportements dangereux, quoique paraissant habituels. Grimé en arbitre de football, Mr.Nouar distribue les cartons rouges et même un carton vert, récompensant un bon usager. Vous pourrez retrouver ce spot sur les réseaux officiels de la RATP ainsi que ceux de Mr.Nouar.

Pour soutenir cette idée (et cette vidéo), des affiches ont été créées, mettant en avant de simples réflexes, nécessaires à avoir. La RATP sera également présente aux Solidays pour la première fois, et sensibilisera les festivaliers sur différentes thématiques en rapport avec la sécurité à bord des trains et métros… et à quai.