Point.P sensibilise les artisans directement sur leurs outils de travail

Point Prévention.

Tous ceux qui pratiquent un métier manuel vous le diront, la sécurité est l’un des aspects les plus importants de leur métier. Pourtant, celle-ci est parfois négligée, et c’est pour cela que Point.P prend la parole dans cette nouvelle campagne. L’enseigne, “leader dans la distribution de matériaux de construction », s’associe à Havas Paris pour faire de la sécurité un point d’ancrage de son identité.

L’objectif : faire de la sécurité un sujet au sein des magasins comme sur les chantiers. Si les 1 000 points de vente de Point.P se pareront des couleurs de cette campagne avec des messages de prévention « à la tonalité complice”, hors de question pour la marque de s’arrêter là : une série limitée d’outils de la gamme NOVIPRO produite par le distributeur – scie, disque diamant et masse – seront gravés avec des messages de prévention. “POINT.P étudie la possibilité, dans un second temps, de graver directement et de manière industrielle les messages de prévention lors de la fabrication des outils”, précise le communiqué.

Illustrée par l’artiste Geoffroy de Crécy, cette campagne adopte un ton complice qui mise sur la proximité que les artisans ressentent avec la chaîne. Ici, il n’est pas question de culpabiliser, mais plutôt de sensibiliser, de surprendre et de “créer un réflexe sécurité durable chez tous les acteurs du secteur.”