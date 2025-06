Havas brise les tabous de la transpiration pour Rexona

Le déodorant sort des aisselles.

La transpiration ne se limite pas aux aisselles — et Rexona et Dove l’ont bien compris. Les deux marques du groupe Unilever lancent des déodorants pour tout le corps, pensés pour s’adapter aux zones souvent oubliées, mais tout aussi concernées : les pieds, la poitrine, les cuisses… voire plus.

Pour accompagner ce changement d’usage, Havas Media France a imaginé une campagne estivale avec un ciblage affiné pour toucher les consommateurs aux bons moments. L’enjeu : instaurer un nouveau réflexe et normaliser l’idée que la transpiration ne se concentre pas en un seul endroit.

En parallèle, Havas Play a piloté un volet influence avec une dizaine de créatrices de contenus sur Instagram et TikTok. Leur mission ? Briser les tabous autour de la transpiration et montrer, de manière décomplexée, qu’un déodorant peut — et doit — s’appliquer là où le corps en a besoin. Une prise de parole inclusive, en phase avec les attentes actuelles en matière de soin, de bien-être et de représentation.

Le spot publicitaire a été réalisé par AMV BBDO et met en image cette nouvelle manière d’envisager le déodorant, au service d’un usage plus libre et plus réaliste.