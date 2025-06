Dash Water arrive en France et clashe les sodas en toute légalité (pour l’instant)

En voilà une qui n’a pas peur des bulles.

Pas de sucre, pas d’édulcorants, mais beaucoup d’aplomb. Pour son lancement en France, la marque britannique Dash Water frappe fort avec une campagne d’affichage urbain (OOH) signée Grinta. À la clé : des slogans qui bousculent les géants de l’industrie du soda et une promesse claire.

Derrière cette campagne déployée dans les rues de Paris, Dash Water met en avant « la fraîcheur, la simplicité et l’engagement » de ses produits. Les canettes, infusées de fruits moches – ces fruits imparfaits habituellement écartés de la distribution – incarnent une alternative plus responsable aux boissons sucrées traditionnelles.

« Cette campagne marque une nouvelle étape dans notre engagement à sensibiliser les consommateurs français au fait qu’il est possible de savourer une boisson rafraîchissante et agréable au goût, sans avoir recours au sucre ni aux édulcorants. », explique Jack Schott, cofondateur et CMO de Dash Water.

Mais au-delà de l’impact visuel, la marque assume une prise de parole engagée. À travers ses affiches, elle « dénonce le manque de transparence de certains grands noms du secteur quant à l’utilisation d’édulcorants controversés comme l’aspartame », comme l’indique le communiqué. Une manière directe – et potentiellement risquée – de poser le débat. Risquée, à cause de ce qui se cache dans l’ombre de ces canettes. Des logos célèbres… et protégés.

« Ces activations sont bien plus qu’un simple coup marketing : elles incarnent notre volonté de défendre la transparence et les ingrédients naturels », précise Jack Scott dont l’entreprise est certifiée B Corp.

Les boissons sont disponibles en canettes (1,60 €) ou en multipacks (4,50 €), et distribuées dans plusieurs enseignes dont Carrefour, Monoprix, Total, Franprix, Auchan, La Grande Épicerie de Paris, ainsi que sur Amazon.