Greenpeace détourne le mariage de Jeff Bezos à Venise

Wedding crashers.

Le 23 juin 2025, en plein mariage de Jeff Bezos à Venise, Greenpeace Italie a décidé de s’incruster. Pas d’invitation, mais une banderole XXL sur la place Saint-Marc : 20 mètres de tissu, un portrait géant de Bezos, un sourire bien placé… et une phrase qui pique : « If you can rent Venice for your wedding, you can pay more taxes. » (Si vous pouvez louer Venise pour votre mariage, vous pouvez payer plus d’impôts.) Timing parfait, visibilité maximale.

L’opération, menée avec le collectif britannique Everyone Hates Elon, s’est déroulée en marge de l’un des événements mondains les plus fermés de l’année. Pendant que 200 invités ultra-VIP embarquaient pour une fête sur mesure, Greenpeace profitait de l’attention médiatique pour lancer un rappel fiscal en pleine carte postale. Le message : derrière les paillettes, les ultra-riches continuent de polluer… et d’échapper largement à l’impôt qui pourrait financer la transition écologique.

Venise n’a pas été choisie au hasard. La ville, classée par l’UNESCO et régulièrement inondée, est un symbole fragile. Entre yachts privatisés, accès restreints et jets privés en série, le mariage de Bezos incarne une déconnexion totale avec la réalité climatique. Des collectifs locaux ont d’ailleurs réagi avec leurs propres banderoles, dont un sobre mais clair : « No Space for Bezos ».

En quelques minutes, la banderole de Greenpeace a capté l’attention mondiale. L’opération n’a rien d’un simple happening : elle vise un système où luxe rime avec impunité. En détournant un moment ultra-exclusif, Greenpeace transforme un mariage de milliardaire en événement militant grandeur nature. Et prouve, une fois de plus, que parfois, une simple phrase suffit à casser l’ambiance.