Google nous révèle les recherches qui ont marqué 2022

L'émotion dans toutes ces stats.

2022 s’achève. L’heure pour Google de révéler son tant attendu film annuel « Year In Search ». Le leader des moteurs de recherche en ligne passe en revue les tendances émergentes de cette année. Et on peut dire que celle-ci a été riche en audace et changements.

« Puis-je devenir meilleur ? », « pourquoi le ciel est jaune ? », « comment voter blanc ? », « pourquoi Nikos ne présente plus The Voice ? », des questions toutes plus variées les unes que les autres.. Aujourd’hui, avec l’outil Google Trends, n’importe quel utilisateur peut découvrir ce que recherchent les internautes du monde entier. En France, sans grande surprise au vu de son impact sur l’économie et le social, nous retrouvons l’ « Ukraine » au sommet de la liste des recherches les plus posées sur la toile. Plus étonnant – au vu de son traitement médiatique quasi nul – le « GIEC » s’impose dans le top des tendances environnementales. Mention spéciale à « Top Gun : Maverick » qui avec plus de 6 millions d’entrées françaises, est non seulement le film numéro 1 des recherches de la plateforme, mais également du box-office français. En voilà une tendance qui en jette.

Le clip vidéo qui illustre toutes ces données, nous dévoile dans un diaporama mémorable de quelques minutes, ces actualités, ces disparitions ou ces personnalités publiques qui ont marqué le monde en 2022. Alors si la souris vous en dit, vous pouvez toujours jeter un coup de clique sur les tendances d’hier et d’aujourd’hui en attendant celles de 2023.