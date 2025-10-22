Cookieless : Google abandonne sa Privacy Sandbox

Par Myléna T. le 22/10/2025

Temps de lecture : 2 min

Cela ne surprendra personne.

Google a officiellement annoncé, le 17 octobre, la fin de son programme Privacy Sandbox. Lancée en 2019, cette initiative avait pour objectif de remplacer les cookies tiers sur Chrome et Android par des solutions plus respectueuses de la vie privée, tout en maintenant un écosystème publicitaire efficace. Après six années d’expérimentations, de tests et de développements internes, Google met fin à la campagne, reconnaissant implicitement l’échec de son approche. Le projet, qui avait suscité beaucoup d’attention dès ses débuts, laisse derrière lui une adoption limitée et une portée modeste sur le marché mondial.

La fin de la Privacy Sandbox se traduit par la suppression de dix technologies principales, parmi lesquelles l’Attribution Reporting API, l’IP Protection, l’On-Device Personalization, la Private Aggregation, les API Protected Audience et Topics sur Chrome et Android. Seules quelques solutions jugées efficaces et largement adoptées seront maintenues : CHIPS, permettant de stocker les cookies séparément pour chaque site visité, FedCM, un système de connexion sécurisé et respectueux de la vie privée, et Private State Tokens, qui permettent de limiter la fraude sans suivre l’identité des utilisateurs.

En résumé, la Privacy Sandbox se termine avec un bilan clair : la majorité des outils développés pour remplacer les cookies tiers sont abandonnés, seules quelques technologies adoptées par les développeurs et éditeurs sont conservées. Les dix technologies supprimées représentent l’ensemble des expérimentations peu utilisées par le marché, tandis que CHIPS, FedCM et Private State Tokens constituent les rares survivants fonctionnels. Le faible usage des outils et le manque d’adhésion de l’industrie ont poussé les régulateurs britanniques, la Competition and Markets Authority, à relâcher Google de ses engagements, mettant fin à plusieurs années de suivi et de rapports sur la conformité et la concurrence.

Cette décision intervient quelques mois après l’abandon définitif des projets de suppression des cookies tiers par Google. L’initiative avait été critiquée pour son inefficacité et son adoption faible par les acteurs publicitaires et les régies, et elle n’avait jamais convaincu les autorités de régulation. Pour l’industrie adtech, la fin de la Privacy Sandbox illustre la difficulté de développer des solutions alternatives aux cookies tiers qui soient à la fois respectueuses de la vie privée et économiquement viables.

Le retrait de la Privacy Sandbox marque la fin d’un projet ambitieux mais peu adopté par l’industrie publicitaire. Google pourra désormais concentrer ses efforts sur des outils plus ciblés et poursuivre ses objectifs de protection de la vie privée et de sécurité sur le web.

Tags

Catégories

Crédits

  • Plateforme : Google
  • Pays : Global
  • Diffusion : Octobre 2025

Recommandé pour vous

Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2025

Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2025

Marques

Google lance AI Mode en Europe… et évite la France

Google lance AI Mode en Europe… et évite la France

I.A.

Votre smartphone est une glace à la vanille — et vous ne le savez pas encore

Votre smartphone est une glace à la vanille — et vous ne le savez pas encore

Marques

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Brainsonic

Scan booksponsorisé

Babel acquiert ici Barbès

Babel acquiert ici Barbès

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

Mont Blanc Héritage : la nostalgie a (encore) bon goût

Mont Blanc Héritage : la nostalgie a (encore) bon goût

Agence : Orès Collective

Scan Booksponsorisé

St Johns (Isoskèle) sort les crocs et séduit Cegid

St Johns (Isoskèle) sort les crocs et séduit Cegid

Agence : Isoskèle

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Caisse d’Epargne « vraiment » utile aux jeunes - Altmann+Partners

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Genybet fait triompher les parieurs au qatar Prix de l’Arc de Triomphe - Change

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Programme de fidélité Fix ALL MAX - SOUDAL - Caribou

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Lacoste x Djokovic : From a Crocodile to the Goat - BETC

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Avec Houra.fr, la corvée des courses, c'est fini ! - Extreme

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant