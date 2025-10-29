Google présente Pomelli, son générateur de campagnes pour PME

Par la Réclame le 29/10/2025

Temps de lecture : 1 min

Plus besoin d’un brief, votre site suffit.

Google Labs, en partenariat avec Google DeepMind, dévoile Pomelli, un nouvel outil expérimental d’IA pensé pour les petites et moyennes entreprises. Sa promesse : permettre la création rapide de campagnes sociales cohérentes avec l’identité de marque, sans lourds investissements en temps, budget ou expertise design.

Le fonctionnement repose sur trois étapes clés. Pomelli construit d’abord un “Business DNA”, en analysant le site et les visuels d’une entreprise pour en extraire les tonalité, polices, images et palette de couleurs. L’outil génère ensuite des idées de campagnes personnalisées, adaptées à ce profil ou à un brief spécifique fourni par l’utilisateur. Enfin, il produit une série d’assets éditables et téléchargeables, prêts à être déployés sur différents canaux – réseaux sociaux, site ou publicité.

« Pomelli est conçu pour rendre la création de contenus impactants plus accessible et plus rapide », explique Daniel Adonai, Senior Product Manager chez Google Labs. « Nous voulons aider les entreprises à garder la main sur leurs campagnes tout en bénéficiant de la puissance de l’IA », ajoute Bea Alessio, Senior Product Manager chez Google DeepMind.

Disponible dès aujourd’hui en bêta publique aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande (en anglais), Pomelli est présenté comme un “early experiment” appelé à évoluer en fonction des retours utilisateurs.

Tags

Catégories

Crédits

  • Tech : Google Labs / Google DeepMind
  • Diffusion : Octobre 2025

Recommandé pour vous

Cookieless : Google abandonne sa Privacy Sandbox

Cookieless : Google abandonne sa Privacy Sandbox

Adtech

Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2025

Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2025

Marques

Google lance AI Mode en Europe… et évite la France

Google lance AI Mode en Europe… et évite la France

I.A.

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : DENTSU CREATIVE

Scan booksponsorisé

Lancement du

Lancement du "Renault Trucks E-Tech Programme"

Agence : SERVICEPLAN GROUP FRANCE - HOUSE OF COMMUNICATION

Scan Booksponsorisé

BrainBOX, les évènements à monter soi-même

BrainBOX, les évènements à monter soi-même

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

30 Millions d’Amis alerte sur le risque de récidive

30 Millions d’Amis alerte sur le risque de récidive

Agence : Altmann + Partners

Scan Booksponsorisé

Notchup signe le grand retour de Francine en TV

Notchup signe le grand retour de Francine en TV

Agence : Notchup

Scan Booksponsorisé

L’accessibilité numérique entre dans une nouvelle ère

L’accessibilité numérique entre dans une nouvelle ère

Agence : Insign

Scan Booksponsorisé

Robert Doisneau : comment l'exposition s’est transformée en succès commercial

Robert Doisneau : comment l'exposition s’est transformée en succès commercial

Agence : Public Actif

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Caisse d’Epargne « vraiment » utile aux jeunes - Altmann+Partners

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Genybet fait triompher les parieurs au qatar Prix de l’Arc de Triomphe - Change

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Programme de fidélité Fix ALL MAX - SOUDAL - Caribou

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Lacoste x Djokovic : From a Crocodile to the Goat - BETC

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Avec Houra.fr, la corvée des courses, c'est fini ! - Extreme

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant