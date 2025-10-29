Google présente Pomelli, son générateur de campagnes pour PME

Plus besoin d’un brief, votre site suffit.

Google Labs, en partenariat avec Google DeepMind, dévoile Pomelli, un nouvel outil expérimental d’IA pensé pour les petites et moyennes entreprises. Sa promesse : permettre la création rapide de campagnes sociales cohérentes avec l’identité de marque, sans lourds investissements en temps, budget ou expertise design.

Le fonctionnement repose sur trois étapes clés. Pomelli construit d’abord un “Business DNA”, en analysant le site et les visuels d’une entreprise pour en extraire les tonalité, polices, images et palette de couleurs. L’outil génère ensuite des idées de campagnes personnalisées, adaptées à ce profil ou à un brief spécifique fourni par l’utilisateur. Enfin, il produit une série d’assets éditables et téléchargeables, prêts à être déployés sur différents canaux – réseaux sociaux, site ou publicité.

« Pomelli est conçu pour rendre la création de contenus impactants plus accessible et plus rapide », explique Daniel Adonai, Senior Product Manager chez Google Labs. « Nous voulons aider les entreprises à garder la main sur leurs campagnes tout en bénéficiant de la puissance de l’IA », ajoute Bea Alessio, Senior Product Manager chez Google DeepMind.

Disponible dès aujourd’hui en bêta publique aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande (en anglais), Pomelli est présenté comme un “early experiment” appelé à évoluer en fonction des retours utilisateurs.