Votre smartphone est une glace à la vanille — et vous ne le savez pas encore

Par Iris M. le 26/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Une métaphore qui bouscule la concurrence.

Avec « Vanilla », Google signe une campagne qui moque l’uniformité du marché des smartphones. Dans un spot de 60 secondes, des téléphones se transforment en cornets de glace vanille, métaphore d’expériences jugées trop banales : selfies, promenades, visites culturelles. Jusqu’à ce qu’une utilisatrice rompe la monotonie grâce au Pixel 10 et à l’IA Gemini.

Le film n’évoque jamais Apple, mais la cible semble évidente. En associant la vanille au choix par défaut, Google dénonce implicitement la “sameness” incarnée par son rival de Cupertino. Le spot illustre le virage vers l’IA par une scène où Gemini Live aide une utilisatrice à choisir des fleurs. La marque met ainsi en avant l’IA embarquée, que sa puce Tensor G5 permet d’exécuter en partie localement.

Cette approche joue sur l’ambivalence de la vanille : parfois insipide et consensuelle, mais aussi noble et minimaliste. Google transforme ce cliché en levier publicitaire. Mais la critique comporte un risque : moquer la routine pourrait renforcer l’image d’“exception” dont bénéficie déjà l’iPhone, d’autant qu’Apple a lancé entre temps un iPhone Pro 17 “Cosmic Orange” qui ne passe pas inaperçu.

Cependant, au-delà de l’apparence, le message global de la campagne, « Get outside your ‘comfort phone. Ask more of your phone. », appelle à dépasser la sécurité des usages établis. La diffusion est internationale : Royaume-Uni, France, Allemagne, Australie, Japon et Canada.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Google
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Google Gemini détrône ChatGPT sur l’App Store américain

Google Gemini détrône ChatGPT sur l’App Store américain

I.A.

Google admet que « l’open web décline rapidement »

Google admet que « l’open web décline rapidement »

Média

La Réclame renonce à racheter Chrome

La Réclame renonce à racheter Chrome

Média

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : HEROIKS

Scan booksponsorisé

BUT dévoile son nouveau territoire publicitaire : « Et votre maison bat + fort » !

BUT dévoile son nouveau territoire publicitaire : « Et votre maison bat + fort » !

Agence : Hungry and Foolish

Scan Booksponsorisé

[Webinaire] Mesurer la marque autrement : du baromètre image au brand impact

[Webinaire] Mesurer la marque autrement : du baromètre image au brand impact

Agence : JIN

Scan Booksponsorisé

Pimp My Shop 4e édition : l'évènement pour booster son e-commerce !

Pimp My Shop 4e édition : l'évènement pour booster son e-commerce !

Agence : Colorz

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant