Google pousse les éditeurs vers le paywall interactif

Vers une diversification des revenus.

Google a officiellement lancé, jeudi 26 juin 2025, Offerwall, une nouvelle fonctionnalité disponible gratuitement dans Google Ad Manager. Cette solution s’adresse aux éditeurs de sites web, leur offrant un moyen de diversifier leurs revenus face à la baisse du trafic provoquée par les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Google qui changent les habitudes de recherche. Après plus d’un an de tests avec environ 1 000 éditeurs dans plusieurs pays, Offerwall permet aux sites de proposer différentes options aux visiteurs pour accéder à leurs contenus.

Parmi ces options, les internautes peuvent choisir entre regarder une courte publicité, répondre à un sondage, effectuer un micropaiement ou encore s’inscrire à une newsletter. Google permet également aux éditeurs d’ajouter leurs propres alternatives, ainsi que de personnaliser l’apparence de l’Offerwall (logo, texte d’introduction), et de définir précisément où et quand le message s’affiche, afin de ne pas dégrader excessivement l’expérience utilisateur. L’entreprise utilise aussi l’IA pour optimiser le moment d’affichage, tout en laissant la main aux éditeurs pour fixer leurs propres seuils.

Google collabore par ailleurs avec des tiers, comme la start-up Supertab, qui propose un accès payant temporaire au contenu (de quelques heures à plusieurs jours), intégrée à la plateforme Ad Manager. Cette offre s’inscrit dans une tendance plus large, bien que les modèles de micropaiement n’aient jusqu’ici pas rencontré un grand succès économique. L’objectif est de permettre aux éditeurs, notamment les plus petits, de tester différentes sources de revenus sans avoir à développer de solutions complexes.

Sur le plan des résultats, selon une étude de Google partagée au média spécialisé TechCrunch, le groupe indien Sakal Media aurait constaté une hausse de 20 % de ses revenus et jusqu’à 2 millions d’impressions supplémentaires sur trois mois. Plus globalement, les éditeurs testeurs ont vu leurs revenus augmenter en moyenne de 9 % sur une année. Google assure que les performances de l’Offerwall sont accessibles dans les rapports de Google Ad Manager, notamment les revenus générés, le nombre d’affichages et le taux d’engagement.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les éditeurs cherchent à réduire leur dépendance aux revenus publicitaires classiques, fragilisés par l’évolution des usages et par la concurrence des outils d’IA générative. Offerwall propose une alternative qui, si elle représente une certaine friction pour les utilisateurs, offre une diversification bienvenue aux sites qui peinent à maintenir leur modèle économique traditionnel.